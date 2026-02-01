Dietetyczka poleca te parówki z Lidla: aż 93 proc. chudego mięsa w składzie
Parówki
Parówki Źródło: Shutterstock
Parówki często wrzucamy szybko i „automatycznie” do koszyka podczas zakupów, bez zastanawiania się nad tym, jak dany produkt wpłynie na nasz organizm. Zobacz, które konkretnie poleca dietetyczka Dominika Hatala.

Parówki są świetnym pomysłem na szybkie śniadanie lub kolację, a niektórzy serwują je czasami również na obiad. Sprawdzają się idealnie, gdy nie mamy czasu lub ochoty, by spędzać długi czas w kuchni. Wystarczy kilka minut i sycący posiłek jest gotowy. Ten produkt nie należy jednak do najzdrowszych, dlatego wybierając go w sklepie, warto czytać skład.

Najlepsze parówki z Lidla

Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała na Instagramie nagranie, w którym przedstawiła ranking parówek z Lidla.

Parówki to produkt wysoko przetworzony, z dużą ilością soli i dodatków — dlatego nie są najlepszym wyborem na co dzień. Jeśli jednak po nie sięgasz, to te warianty wypadają najlepiej składowo i są lepszym wyborem w porównaniu do reszty – zaznacza ekspertka.

Najlepszym wyborem zdaniem specjalistki są parówki „Piratki” z indyka.

Aż 93 procent chudego mięsa w składzie – zauważyła.

Numer dwa w rankingu dietetyczki to parówki Premium z filetem z indyka. W składzie mają 91 procent mięsa chudego. „To bardzo dobry wybór” – podsumowała ekspertka. Na trzecim miejscu pojawiły się parówki „Pikok” z szynki.

„Siedem składników w składzie, a dwie parówki to 230 kcal – wyjaśniła.

Czwarte miejsce w rankingu specjalistki od zdrowego odżywiania zajęły „Berlinki”. Są najbardziej popularne, ale mają tylko 71 procent mięsa. Kupując parówki, należy zwracać uwagę właśnie na ilość mięsa w składzie. Im jest go więcej, tym lepsza jest jakość produktu.

Jak wykorzystać parówki?

Parówki można jeść na wiele sposobów. Jednym z nich jest klasyczne podanie tego produktu, z ketchupem lub musztardą oraz chlebem albo kanapkami. Można jednak też nieco poeksperymentować. Niektórzy przyrządzają parówki zawinięte w ciasto naleśnikowe, na przykład z dodatkiem ogórka konserwowego. Ciekawym pomysłem jest też zapieczenie ich w cieście francuskim. To również dobry dodatek do sałatek lub zapiekanek.

Źródło: Odżywianie WPROST.pl