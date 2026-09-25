Zamiast zwykłych racuchów smażę te „puchatki”. Dynia daje kolor, a ten nabiał sytość

Moja rodzina mówi na nie „puchatki”. Nazwa dobrze oddaje ich charakter i strukturę. Na patelni rosną jak szalone. Mają miękki, puszysty „środek” i złocistą skórkę. Swój wyjątkowy kolor zawdzięczają natomiast dyni. To ona gra w recepturze pierwsze skrzypce. Zresztą nie bez powodu. Jest pyszna i pełna wartości odżywczych, a w sezonie kosztuje „grosze”.

Dyniowe placuszki – puszyste, miękkie i sycące

Sekretem tych przysmaków jest również twaróg. Dostarcza solidnej porcji białka, dzięki temu puchatki zapewniają długie uczucie sytości, co pozwala łatwiej kontrolować masę ciała i liczbę przyjmowanych kalorii. Warto zadbać o odpowiednią podaż protein z jeszcze jednego powodu. To główny materiał budulcowy komórek. Przyspiesza i wspomaga regenerację tkanek, co ma szczególne znaczeniew procesie odchudzania.

Za puszystą strukturę placków odpowiada również proszek do pieczenia. Spulchnia ciasto. W rezultacie puchatki rosną na patelni jak szalone. Jeśli chcesz nadać im bardziej deserowy charakter, wzbogać pierwotny przepis o kawałki gorzkiej czekolady. Najlepiej sprawdzi się ta z wysoką zawartością kakao (na poziomie 70-80 procent). Ma najwięcej wartości odżywczych. Obfituje w polifenole, które spowalniają procesy starzenia. Przyczyniają się też do redukcji stanów zapalnych w organizmie i zmniejszają ryzyko rozwoju wielu różnych chorób.

Jeśli chcesz, by puchatki były jeszcze bardziej sycące, dorzuć do listy składników odżywkę białkową – naturalną lub smakową. Dobrze sprawdzi się na przykład waniliowa. Sprawi, że gotowe przysmaki zyskają jeszcze ciekawszy aromat.

Dyniowe „puchatki” – przydatne wskazówki

Wybierz miękki twaróg naturalny, który łatwo rozgnieść widelcem. Jeśli jest ziarnisty, krótko zblenduj go z jajkiem i dynią. Dopiero potem wsyp suche składniki i wymieszaj wszystko łyżką. Gotowa masa powinna powoli zsuwać się z łyżki, zachowując na patelni kształt niewielkiego placka. Nakładaj ciasto łyżką i delikatnie rozpłaszczaj porcje do grubości około centymetra. Zostaw między nimi odstępy. Nie przyspieszaj smażenia i nie dociskaj placków po obróceniu na drugą stronę.

Przepis: Puszyste placuszki dyniowe Miękkie jak chmurka placki z jesiennym akcentem. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 24 min. Liczba porcji 7 Liczba kalorii 78 w każdej porcji Składniki 100 g purée z dyni (ze słoiczka lub domowego)

100 g delikatnego twarogu

1 łyżeczka cynamonu

1 jajko

50 g mąki pełnoziarnistej

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia Dodatkowo: odrobina oliwy lub oleju do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie bazyUmieść twaróg, purée z dyni oraz jajko w głębokim naczyniu. Rozgnieć wszystkie składniki dokładnie widelcem na gładką masę lub krótko zblenduj. Łączenie suchych produktówWsyp do przygotowanej bazy mąkę, cynamon i proszek do pieczenia. Wymieszaj starannie całość, a na sam koniec dorzuć posiekaną na małe kawałki gorzką czekoladę (opcjonalnie). Formowanie plackówRozgrzej patelnię i posmaruj ją niewielką ilością oleju, po czym od razu mocno zmniejsz ogień. Nakładaj równe porcje gęstego ciasta łyżką, nadając im w miarę okrągły kształt. Smażenie plackówSmaż placuszki powoli na małym ogniu przez kilka minut z każdej strony. Poczekaj, aż urosną i mocno się zarumienią, po czym zdejmij je na talerz i od razu jpodawaj.

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