Od poniedziałku w Stokrotce „2+1 gratis”. Klienci będą robić zapasy
Robienie zakupów
Nie trzeba wydawać fortuny na zakupy spożywcze. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to koniecznie wybierz się w najbliższych dniach do Stokrotki. Zobacz, jakie produkty są przecenione.

Mimo tego, że ceny popularnych produktów spożywczych stale rosną, to można znaleźć sposób na to, by nieco zaoszczędzić. Jest nim robienie zakupów w popularnych supermarketach, gdy obowiązują różne promocje. I choć takie świetne okazje kojarzą nam się z dużymi sieciami, takimi jak Lidl czy Biedronka, to okazuje się, że w Stokrotce również się one pojawiają.

Tanie masło w Stokrotce

Od najbliższego poniedziałku do środy (9-11 lutego) w świetnej cenie dostaniesz masło ekstra polskie marki „Mlekovita”. Kupisz je w ramach oferty „2 plus 1 gratis”. Oznacza to, że kupując dwa opakowania tego produktu, kolejne dostaniesz całkowicie za darmo. Gratis naliczy się przy kasie.

Nawet jeśli teraz nie potrzebujesz masła, to warto je kupić i tak, ponieważ ten produkt możesz śmiało zamrozić i wyjąć, gdy będziesz go potrzebować. To idealne rozwiązanie, gdy sklepy są zamknięte, a ty chcesz na przykład akurat upiec ciasto.

Nowa gazetka Stokrotki. Co warto kupić?

Gdy będziesz już w Stokrotce, to przejdź też do alejki z cukrem. Ten produkt dostaniesz w znacznie niższej cenie. Cukier biały kryształ kupisz za jedyne 1,89 zł. Cena regularna jest znacznie wyższa, ponieważ wynosi 2,69 zł. Jest jednak warunek, który trzeba spełnić, by skorzystać z tej oferty. Mianowicie trzeba kupić 5 sztuk, by rabat został naliczony. Ta oferta również trwa od 9 do 11 lutego. To świetna okazja, by kupić większe ilości tego produktu za znacznie niższą kwotę niż normalnie.

Pamiętaj, że cukier należy trzymać w szczelnym opakowaniu. Przechowuj go w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Gdy będzie już otwarty, to nie stawiaj go blisko aromatycznych produktów, ponieważ łatwo chłonie zapachy.

Z kolei od wtorku do środy (10-11.02) kurczak sielski „Superdrób” będzie przeceniony z 16,79 zł na 11,99 zł. Nie obowiązują żadne limity ani nie trzeba spełniać specjalnych warunków.

