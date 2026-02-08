Od poniedziałku w Stokrotce „2+1 gratis”. Klienci będą robić zapasy

Mimo tego, że ceny popularnych produktów spożywczych stale rosną, to można znaleźć sposób na to, by nieco zaoszczędzić. Jest nim robienie zakupów w popularnych supermarketach, gdy obowiązują różne promocje. I choć takie świetne okazje kojarzą nam się z dużymi sieciami, takimi jak Lidl czy Biedronka, to okazuje się, że w Stokrotce również się one pojawiają.

Tanie masło w Stokrotce

Od najbliższego poniedziałku do środy (9-11 lutego) w świetnej cenie dostaniesz masło ekstra polskie marki „Mlekovita”. Kupisz je w ramach oferty „2 plus 1 gratis”. Oznacza to, że kupując dwa opakowania tego produktu, kolejne dostaniesz całkowicie za darmo. Gratis naliczy się przy kasie.

Nawet jeśli teraz nie potrzebujesz masła, to warto je kupić i tak, ponieważ ten produkt możesz śmiało zamrozić i wyjąć, gdy będziesz go potrzebować. To idealne rozwiązanie, gdy sklepy są zamknięte, a ty chcesz na przykład akurat upiec ciasto.

Nowa gazetka Stokrotki. Co warto kupić?

Gdy będziesz już w Stokrotce, to przejdź też do alejki z cukrem. Ten produkt dostaniesz w znacznie niższej cenie. Cukier biały kryształ kupisz za jedyne 1,89 zł. Cena regularna jest znacznie wyższa, ponieważ wynosi 2,69 zł. Jest jednak warunek, który trzeba spełnić, by skorzystać z tej oferty. Mianowicie trzeba kupić 5 sztuk, by rabat został naliczony. Ta oferta również trwa od 9 do 11 lutego. To świetna okazja, by kupić większe ilości tego produktu za znacznie niższą kwotę niż normalnie.

Pamiętaj, że cukier należy trzymać w szczelnym opakowaniu. Przechowuj go w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Gdy będzie już otwarty, to nie stawiaj go blisko aromatycznych produktów, ponieważ łatwo chłonie zapachy.

Z kolei od wtorku do środy (10-11.02) kurczak sielski „Superdrób” będzie przeceniony z 16,79 zł na 11,99 zł. Nie obowiązują żadne limity ani nie trzeba spełniać specjalnych warunków.

Czytaj też:

Dietetyczne brownie z 5 składników. Jem, gdy mam ochotę na słodkie i nie chcę tyćCzytaj też:

Ten jogurt seniorzy powinni mieć w lodówce. Jeden kubeczek robi różnicę