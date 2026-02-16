Mąż był pewny, że to schabowe. Kosztowały mnie tylko 5 zł

Kulinarna prowokacja? Może. Ale kiedy złocista panierka chrupie pod nożem, a w środku czeka zwarta, lekko włóknista struktura do złudzenia przypominająca schab, trudno uwierzyć, że to obiad za kilka złotych, a do tego bez grama mięsa. Tu nie ma magii. Jest technika.

Warzywo, które udaje mięso. I robi to bez wstydu

Seler korzeniowy ma jedną wadę – surowy pachnie intensywnie i odstrasza tych, którzy znają go tylko z zupy. Wystarczy jednak jeden kluczowy krok, by zmienił charakter.

Po krótkim obgotowaniu seler traci ostrość, nabiera delikatnej słodyczy i maślanego aromatu. Zachowuje przy tym zwartą strukturę. W panierce i na dobrze rozgrzanym tłuszczu zaczyna zachowywać się jak klasyczny kotlet – sprężysty, sycący, konkretny. I nagle okazuje się, że mięso nie jest tu potrzebne.

Kotlety na obiad za około 5 zł? Sprawdzone w koszyku

Lista składników jest krótka, tania i dostępna w każdym sklepie. Przy cenach z popularnych dyskontów taki obiad dla 2 osób naprawdę zamyka się w okolicach 5 zł.

1 duży seler korzeniowy – ok. 2 zł

2 jajka – ok. 1,60 zł

bułka tarta – ok. 0,70 zł

mąka pszenna – ok. 0,30 zł

Do tego rzeczy, które każdy ma kuchni sól, pieprz, majeranek (opcjonalnie papryka wędzona) i olej do smażenia.

Jak przygotować kotlety z selera jak schabowe

Sekret nie tkwi w panierce, tylko w detalu, który większość pomija. Seler trzeba najpierw krótko podgotować, a potem doprawić tak, jak doprawia się mięso – bez oszczędzania na smaku.

Jeden trik, który stosuję, szykując kotlety z selera, robi ogromną różnicę. Do jajka dodaję łyżeczkę sosu sojowego albo sporą szczyptę wędzonej papryki. Panierka zyskuje głębię i lekko „mięsny” charakter – i to właśnie ten moment sprawia, że nikt nie pyta, gdzie jest schab.

Przepis: Kotlety z selera jak schabowe Chrupią jak klasyk, kosztują grosze i znikają z talerza w kilka minut. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 300 w każdej porcji Składniki 1 duży seler korzeniowy

2 jajka

ok. 4 łyżki mąki pszennej

ok. 6 łyżek bułki tartej

sól i świeżo mielony pieprz do smaku

1 łyżeczka majeranku

5 łyżek oleju do smażenia opcjonalnie: łyżeczka sosu sojowego lub szczypta wędzonej papryki Sposób przygotowania Podgotowanie seleraSeler obierz i pokrój w plastry o grubości około 1–1,5 cm. Włóż do osolonej wody i gotuj 10–12 minut. Plastry powinny zmięknąć, ale pozostać zwarte – nie mogą się rozpadać. Odcedź i dokładnie osusz ręcznikiem papierowym. PanierowaniePrzygotuj trzy talerze: z mąką, roztrzepanymi jajkami (doprawionymi solą, pieprzem, majerankiem i opcjonalnie sosem sojowym lub papryką) oraz bułką tartą. Każdy plaster warzywa obtocz najpierw w mące, potem w jajku, a na końcu dokładnie w bułce tartej. Smażenie na złotoNa patelni rozgrzej warstwę oleju. Smaż kotlety na średnim ogniu przez około 3–4 minuty z każdej strony, aż panierka stanie się intensywnie złota i wyraźnie chrupiąca. Podawaj od razu – wtedy smakują najlepiej.

Z czym podać schabowe z selera, żeby nikt się nie domyślił?

Jeśli chcesz maksymalnie podkręcić efekt „selerowych schabowych”, postaw na klasykę:

tłuczone ziemniaki z masłem i koperkiem,

mizerię ze śmietaną lub jogurtem,

kapustę zasmażaną albo surówkę z kiszonej kapusty.

Podane prosto z patelni, jeszcze gorące i chrupiące, naprawdę potrafią zmylić domowników, a do tego smakują najlepiej.

Dlaczego warto jest kotlety z selera?

Bo to nie tylko oszczędność. Kotlety z selera są lżejsze niż tradycyjne schabowe, zawierają więcej błonnika i nie obciążają tak układu trawiennego. Sprawdzą się w środku tygodnia, w postny piątek albo wtedy, gdy chcesz odpocząć od mięsa – ale bez rezygnowania z konkretnego, sycącego obiadu.

Czasem największe kulinarne odkrycia nie leżą w drogim mięsie. Czekają w skrzynce z warzywami.

Czytaj też:

Nie daję już śmietany do pomidorowej. Dzięki temu jest kremowa i bardziej sycącaCzytaj też:

Ten obiad z PRL-u robię do dziś. Tani, sycący i smakuje jak u mamy