Od dzisiaj w Biedronce 3+2 gratis i 6+6 gratis. Limit dzienny na kartę MB

Zakupy spożywcze wcale nie muszą wiązać się z wysokimi wydatkami. Warunkiem jest jednak odpowiednie ich rozplanowanie. Wiele dużych supermarketów regularnie oferuje promocje, które pozwalają zaoszczędzić sporą kwotę. Warto więc śledzić gazetki promocyjne oraz korzystać z kart i aplikacji lojalnościowych. Te proste kroki sprawią, że nadal będziesz mógł kupować jakościowe produkty, jednak w niższych cenach.

Tanie masło w Biedronce

Do środy (18 lutego) masło ekstra z „Polskiej Mleczarni” nabędziesz w ramach promocji „3 plus 2 gratis”. Oznacza to, że kupując trzy opakowania masła, kolejne dwa dostaniesz całkowicie za darmo. Obowiązuje jednak limit dzienny. Jest to pięć sztuk (maksymalnie dwie gratis).

Z kolei aż do soboty (21 lutego) o 30 procent taniej kupisz masło ekstra „Mleczna Dolina”. W ramach tej promocji za 4,99 zł zapłacisz tylko 3,49 zł. Limit dzienny to 10 sztuk. Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne.

Nawet jeśli teraz nie potrzebujesz tego produktu, to zrobienie jego zapasów i tak będzie dobrym pomysłem, ponieważ śmiało można go zamrozić. Wcześniej jednak warto podzielić masło na mniejsze porcje – wtedy będziesz mógł rozmrozić dokładnie taką ilość, jaka będzie ci potrzebna.

Nowa gazetka Lidla. Co jeszcze kupić?

Z kolei do najbliższej środy w ramach promocji „6 plus 6 gratis” kupisz wszystkie mleka UHT. Można je ze sobą dowolnie mieszać. Obowiązuje jednak limit dzienny. Jest to 12 sztuk (maksymalnie 6 gratis) na kartę Moja Biedronka.

Mleko UHT jest poddawane obróbce w wysokiej temperaturze, dzięki czemu ma dłuższą trwałość i może być przechowywane w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas. Dlatego bez problemu możesz zrobić większe zapasy. Po otwarciu należy jednak przechowywać je w chłodnym miejscu, a jego termin skraca się do kilku dni.

