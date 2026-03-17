Niepozorne, a wspierają serce i mózg. Eksperci polecają te ryby z puszki

Ryby są ważnym elementem dobrze zbilansowanej diety. Polacy coraz chętniej po nie sięgają. Nie wszystkie budzą jednak ich zainteresowanie. Te w puszcze zwykle omijają szerokim łukiem. To błąd, bo one również mogą być wartościowym elementem jadłospisu. Eksperci nie mają co do tego wątpliwości.

Te ryby z puszki są najzdrowsze

Jedne z najzdrowszych ryb w puszce to sardynki. Dietetyczka Paulina Korol określa je nawet mianem superfoods. Trudno się temu dziwić, bo dostarczają organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Obfitują między innymi w białko. Stugramowa porcja zawiera około 26 g protein. Można w niej znaleźć również sporo cennych mikroelementów. Ekspertka zwraca szczególną uwagę na kilka z nich.

Fosfor na energię i mózg, żelazo na witalność, jod i selen dla tarczycy oraz omega-3 na regenerację i mniej stanów zapalnych. Proste jedzenie, które realnie robi robotę – podkreśla specjalistka w jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych.

Eksperci polecają również śledzie, zarówno świeże, jak i wędzone (kipery). Zawierają zdrowe tłuszcze, które wspierają funkcje poznawcze oraz zdrowie układu krwionośnego. Jednocześnie zwalczają stany zapalne. Są też doskonałym źródłem selenu. To silny antyoksydant. Chroni komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i spowalnia procesy starzenia. Co więcej, odgrywa istotną rolę w prawidłowej pracy tarczycy.

Warto również sięgać po anchois, czyli sardele. Dostarczają sporej ilości wapnia. Dzięki temu wspomagają zdrowie kości. Można w nich znaleźć spore ilości innego cennego mikroelementu, a mianowicie żelaza. Już jedna niewielka porcja – około 56 gramów – może pokryć nawet 25% dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek.

Na co uważać, wybierając ryby z puszki?

Warto zwrócić szczególną uwagę na zawartość sodu w danym produkcie. Najlepiej wybierać te z obniżoną zawartością soli. Jej nadmiar w diecie nie sprzyja bowiem zdrowiu. Może przyczynić się do rozwoju wielu różnych chorób, takich jak na przykład nadciśnienie tętnicze.

