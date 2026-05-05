Robię ten makaron, gdy nie mam czasu. 20 minut i obiad znika z patelni

Wracasz do domu i jedyne, o czym marzysz, to ciepły posiłek, który nie wymaga wiele „zachodu”. W takich chwilach ratuje mnie banalnie prosty przepis na kremowy makaron. Wszyscy domownicy się nim zajadają i nierzadko proszą o dokładkę, wyjadając resztki prosto z patelni. Smakuje jak danie z najlepszej restauracji i aż trudno uwierzyć, że można go przygotować „na ostatnią chwilę” z kilku prostych produktów. Prawdopodobnie masz już je w swojej kuchni. Zobacz, jak wyczarować z nich sycący obiad dla całej rodziny.

Jak zrobić kremowy makaron na szybki obiad?

Zacznij od przyszykowania klusek. Ugotuj je al dente – tak, by stawiały lekki opór podczas gryzienia. Dzięki temu będą znacznie zdrowsze. Nie podniosą gwałtownie poziomu glukozy we krwi i nasycą na dłużej. Co więcej, lepiej wchłoną sos. A ten można zrobić bardzo szybko.

Wystarczy podsmażyć pieczarki i cebulę, a oba składniki połączyć ze śmietaną. Najlepiej sprawdzi się produkt o wysokiej zawartości tłuszczu (minimum 18 procent). Pamiętaj przy tym o jednej ważnej kwestii – grzyby powinny trafić na dobrze rozgrzaną patelnię przed warzywami. Musisz dać im czas, by odparowały wodę. W przeciwnym razie staną się mdłe u gumowate.

Przepis: Makaron z pieczarkami Ten makaron jest ekstremalnie prosty do zrobienia, a smakuje naprawdę wybornie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 216 w każdej porcji Składniki 200–300 g pieczarek

2 małe cebule

3 łyżki gęstej śmietany 18%

200 g makaronu Sposób przygotowania Gotowanie makaronuMakaron ugotuj al dente zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Przygotowywanie składnikówPieczarki umyj i pokrój w plasterki. Cebule obierz i drobno posiekaj. Podsmażanie cebuli i pieczarekPokrojone pieczarki smaż przez kilka minut, aż zmiękną i odparują wodę. Dodaj 2 łyżki masła po chwili. Dorzuć posiekaną cebulę i smaż na średnim ogniu, aż się zeszkli. Wlej śmietanę, dopraw solą i pieprzem do smaku. Gotuj na małym ogniu przez kilka minut, aż sos lekko zgęstnieje. Łączenie makaronu z sosemDodaj ugotowany makaron do sosu i dokładnie wymieszaj.

Makaron z pieczarkami i śmietaną – przydatne wskazówki

Do przygotowania tego dania możesz wykorzystać dowolny makaron – pszenny, pełnoziarnisty czy ten na bazie roślin strączkowych (na przykład z ciecierzycy, soczewicy czy zielonego groszku). Takie „kluski” mają mnóstwo wartości odżywczych. Zawierają nawet 4 razy więcej błonnika niż „zwykłe”. Dostarcza też wielu cennych mikroelementów, między innymi żelaza, potasu, fosforu i wapnia). Jeśli chcesz, udekoruj danie przed podaniem. Z potrawą świetnie komponuje się posiekana natka pietruszki, starty parmezan albo inny twardy ser. Masz pełną swobodę działania. Nie bój się eksperymentować. Czasem najmniej oczywiste połączenia smaków dają najlepszy efekt.

Czytaj też:

Lepsze niż klasyczne kopytka. Ten trik sprawia, że są lekkie i nie obciążają żołądkaCzytaj też:

Bez cukru, bez mąki pszennej, a smakuje jak z cukierni. To brownie Lewandowskiej robię do kawy