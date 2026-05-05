Ten duet chroni twoje serce. Kardiolog zachwala: „Obniża cholesterol i reguluje ciśnienie”

Zdrowie serca w dużej mierze zależy od codziennych wyborów żywieniowych. To, co trafia na nasz talerz, może wspierać układ krążenia, regulować ciśnienie krwi i zmniejszać ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Lekarz kardiolog Anna Bartusiak-Chatys wymieniła dwa warzywa, które szczególnie poleca osobom chcącym wesprzeć zdrowe funkcjonowanie swojego serca. Pierwszym z nich są szparagi, na które mamy teraz sezon. Drugie warzywo o dobroczynnym działaniu to brokuły.

Te warzywa poleca kardiolog

Oba te warzywa są źródłem potasu, który jest szczególnie ważny w regulacji ciśnienia krwi, oraz błonnika, który nie tylko wspiera nasze jelita, ale również obniża poziom „złego” cholesterolu, reguluje gospodarkę glukozowo-insulinową – powiedziała ekspertka.

Dodała również, że wspomniany błonnik pokarmowy daje też dłuższe uczucie sytości. Warzywa te są również bogate w witaminę K. Odgrywa istotną rolę w regulacji krzepnięcia krwi, ale też pomaga utrzymać elastyczność naczyń krwionośnych. Może ograniczać odkładanie się wapnia w tętnicach, co jest ważne dla ich drożności.

Brokuły i szparagi zawierają również kwas foliowy. Pomaga on obniżać poziom homocysteiny. Jest to związek, który w nadmiarze może uszkadzać naczynia krwionośne i zwiększać ryzyko chorób serca. Niższa homocysteina przekłada się na mniejsze ryzyko miażdżycy.

Co jeszcze wspiera zdrowie serca?

Sercu najbardziej służy dieta, która jednocześnie obniża stan zapalny, wspiera naczynia krwionośne i pomaga kontrolować cholesterol. Bardzo korzystne są produkty bogate we wspomniany błonnik, zwłaszcza pełnoziarniste (np. owsianka, kasze, pełnoziarniste pieczywo) oraz rośliny strączkowe. Błonnik pomaga obniżać poziom „złego” cholesterolu LDL i stabilizuje poziom cukru we krwi.

Duże znaczenie mają też owoce i warzywa. Dostarczają antyoksydantów, które chronią naczynia przed uszkodzeniami i wspierają ich elastyczność. Kolejna grupa to orzechy, pestki i dobre oleje roślinne (np. oliwa z oliwek). Zawierają zdrowe tłuszcze, które poprawiają profil lipidowy i działają przeciwzapalnie.

Jakie jedzenie ograniczyć?

Dieta bogata w czerwone mięso wiąże się z większą zapadalnością i śmiertelnością z powodu chorób sercowo-naczyniowych, a także wyższą masą ciała i obwodem talii. Udokumentowano bezpośredni związek między spożyciem czerwonego, głównie przetworzonego mięsa (wędliny, kiełbasy), a zapadalnością i śmiertelnością z powodu chorób sercowo-naczyniowych – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Jeśli jesz mięso, wybieraj jego chudsze rodzaje i staraj się unikać produktów przetworzonych. Do tzw. przetworzonego mięsa zalicza się wyroby z mięsa, drobiu, ryb lub owoców morza, które zostały utrwalone poprzez wędzenie, peklowanie, solenie lub dodatek konserwantów — należą do nich m.in. bekon, kiełbasy, parówki, wędliny czy kabanosy. Unikaj również nadmiaru soli oraz żywności wysokoprzetworzonej.

