Nawet 25 zł taniej i 1+1 gratis. Te hity dostaniesz do soboty, ale szybko znikają

Aldi przygotowało prawdziwą gratkę dla kawoszy, którzy szukają chwili wytchnienia przy filiżance aromatycznego naparu przed kolejnym dniem w pracy. Największy zakupowy hit czeka na nich w najbliższą sobotę, ale zakupy warto zaplanować już teraz. Jeśli nie sprawdzisz limitów i dat, przy kasie srogo przepłacisz.

Jakie tanie i dobre kawy znajdziesz w Aldi?

W czwartek, 7 maja, rusza promocja na kawę ziarnistą Lavazza Qualità Oro. Cena jednego opakowania o wadze 500 gramów „spadnie” z 74,99 zł do 49,99 zł. Możesz więc zaoszczędzić aż 25 złotych na sztuce, ale dopiero przy jednorazowym zakupie co najmniej dwóch paczek. Sieć nałożyła na klientów pewne ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę produktów nabywanych w ramach akcji rabatowej. Limit to 4 opakowania na osobę. Oferta wygasa w sobotę, 9 maja 2026 roku. Na uzupełnienie domowych zapasów masz więc 3 dni.

Powody do zadowolenia mają również miłośnicy kawy mielonej Tchibo Exclusive (500 gramów). Mogą ją dostać za darmo w ramach akcji „1+1 gratis”. Jedno opakowanie kosztuje 49,99 zł. Jeśli skorzystasz z oferty za pół kilograma produktu zapłacisz niespełna 25 złotych. Obowiązuje limit: 4 sztuki na klienta. Musisz dobrze przemyśleć swoje zakupy, bo masz na nie niewiele czasu. Ta promocja zaczyna się i kończy tego samego dnia – w sobotę, 9 maja 2026 roku.

Inne obniżki cen kawy w Aldi do 9 maja

Taniej możesz też dostać kawę mieloną Jacobs Kronung (500 gramów). Jeśli włożysz do koszyka od razu dwie sztuki, na każdą z nich wydasz tylko 28,99 zł zamiast 45,99 zł. Limit wynosi 4 paczki na klienta. To jednak nie koniec dobrych wieści. Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold (200 gramów) została przeceniona o 23 procent. Teraz kosztuje tylko 28,99 zł. Obniżka nalicza się jednak dopiero przy jednorazowym zakupie dwóch sztuk. Jeśli włożysz do koszyka jedno opakowanie, zapłacisz za nie tyle, co zwykle, czyli 37,89 zł. Limit to: 4 produkty na klienta.

Ponadto mniej pieniędzy wydasz na kawę ziarnistą Carousel (1 kg), ale tylko przy nabyciu dwóch sztuk. Jeśli spełnisz ten warunek, cena jednej paczki wyniesie zaledwie 49,99 zł. Upust jest spory, bo jej regularny koszt wynosi 64,99 zł. Obniżki dotyczą wariantów classic i crema. Co ważne, w tym przypadku nie ma limitów.

