Seniorzy często go pomijają. Szklanka dziennie wspiera serce i pamięć

W profilaktyce wieku dojrzałego ogromną rolę odgrywa dieta. Warto włączyć do niej jeden ze znanych, ale niedocenianych napojów. Specjaliści wskazują, że regularne picie soku z granatu może realnie wesprzeć seniora w walce z wieloma problemami zdrowotnymi, które często dotykają osób starszych. Już jedna szklanka dziennie może przynieść organizmowi mnóstwo rozmaitych korzyści.

Co daje regularne picie soku z granatu?

Związki w nim zawarte realnie wspomagają pracę układu sercowo-naczyniowego. Badania opublikowane na łamach takich czasopism naukowych jak „Clinical Nutrition”, „Nutrition Reviews” i „Advanced Biomedical Research” wykazały, że regularne spożywanie soku z granatu znacząco redukuje grubość błony wewnętrznej i środkowej tętnic u pacjentów kardiologicznych. Pomaga to w zapobieganiu miażdżycy oraz obniża skurczowe ciśnienie krwi. Jednocześnie napój wykazuje działanie ochronne na układ nerwowy.

Pojawiające się dane na temat owoców granatu i zawartych w nich polifenoli sugerują pozytywne korzyści, począwszy od efektów neuroprotekcyjnych po powstrzymywanie skutków starczego zwyrodnienia układu nerwowego w modelach zwierzęcych choroby Alzheimera – czytamy w artykule pod tytułem „Pomegranate Juice Augments Memory and fMRI Activity in Middle-Aged and Older Adults with Mild Memory Complaints”.

Eksperymenty przeprowadzone na modelach zwierzęcych wykazały, że u osobników leczonych sokiem z granatu występuje o 50 procent mniejsza akumulacja rozpuszczalnego amyloidu beta 42 i złogów amyloidu w hipokampie, co ma kluczowe znaczenie w kontekście poprawy stanu zdrowia w chorobie Alzheimera. W dodatku picie napoju pozwala usprawnić funkcjonowanie poznawcze i wpływa pozytywnie między innymi na zdolność zapamiętywania i uczenia się. Specjaliści zwracają uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię – polifenole obecne w soku z granatu pomagają zwalczać uszkodzenia oksydacyjne komórek wywołane przez wolne rodniki.

Ile soku z granatu pić, by zobaczyć efekty?

W badaniach klinicznych, które wykazały poprawę pamięci u osób starszych, uczestnicy spożywali 8 uncji soku dziennie, czyli około 240 mililitrów przez 4 tygodnie. Taka ilość jest uważana za bezpieczną i skuteczną. Warto pamiętać, że prozdrowotne właściwości ma naturalny sok z granatu, bez dodatku cukru, sztucznych barwników czy konserwantów.

