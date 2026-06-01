Lekarka: Polacy jedzą go za mało. 30 g dziennie pomaga na cholesterol i podjadanie

Zdrowie serca w dużej mierze zależy od naszego stylu życia, a jednym z jego najważniejszych elementów jest prawidłowe odżywianie. Codzienna dieta bogata w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste oraz zdrowe tłuszcze pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu i ciśnienia tętniczego. Ograniczenie spożycia soli, cukru oraz wysoko przetworzonej żywności zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu krążenia. Warto pamiętać, że zdrowe nawyki żywieniowe wspierają pracę serca i pomagają zachować dobrą kondycję organizmu przez wiele lat.

Jeden z najważniejszych elementów diety

Kardiolog Anna Bartusiak-Chatys w jednym z opublikowanych nagrań na Instagramie zauważyła, że błonnik (szczególnie ten rozpuszczalny) to składnik odżywczy wywierający szereg korzyści zdrowotnych. Dodała, że zalecana dawka dobowa to około 30 g/dobę.

Chcesz obniżyć wysoki poziom cholesterolu, zadbać o stabilny poziom glukozy i insuliny, zredukować masę ciała oraz uzyskać stały apetyt i brak ochoty na podjadanie? To nie zapominaj o tym produkcie. Wszyscy mówią o białku. Faktycznie, ono jest bardzo ważne, ale zapominamy o tym kluczowym składniku. Przeciętny Polak zjada go mniej niż połowę zalecanej dawki dobowej – wyjaśniła specjalistka, zwracając uwagę na to, jak ważny jest w naszej diecie błonnik pokarmowy.

Produkty bogate w błonnik pokarmowy

Jak podała ekspertka, produktami bogatymi w błonnik są między innymi siemię lniane, babka płesznik, babka jajowata, strączki, wszystkie rodzaje fasoli i orzechy.

Jeśli chodzi o warzywa, to na przykład bataty są bogate w błonnik, ale też bakłażany, marchewka, seler naciowy. A z owoców wygrywają maliny, jabłko i gruszka ze skórką czy awokado – powiedziała lekarka.

Dodała, że warto wiedzieć, w jakich produktach znajduje się dużo błonnika, by odpowiednio komponować swoje posiłki. Trzeba też zadbać o to, by dostarczać do organizmu jego odpowiednią ilość.

Dzięki temu jesteśmy w stanie zredukować stężenie cholesterolu LDL o 7 proc., poprawić gospodarkę glukozowo-insulinową, mniej podjadać. Błonnik jest kluczem do zdrowia naszych jelit – podsumowała.

