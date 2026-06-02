Nigdy nie myj tak truskawek. Ekspertka grzmi o „głupiej modzie”

W Polsce właśnie trwa sezon na truskawki, dlatego owoce te królują obecnie na stołach w całym kraju. Soczyste, słodkie i pachnące truskawki można kupić niemal na każdym targu, bazarze czy w sklepie. Wiele osób chętnie zajada się nimi „solo”, a także wykorzystuje je do przygotowywania deserów, koktajli, ciast i przetworów. To jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów lata, gdy świeże polskie truskawki smakują najlepiej.

Tak nie myj truskawek

Ekspertka od zdrowego odżywiania, Katarzyna Bosacka, w opublikowanym nagraniu zwróciła uwagę na to, jak nie należy myć truskawek.

Jak wyjaśniła, narosło wiele mitów na temat tego, jak należy przygotować te owoce do jedzenia.

Moczenie truskawek w occie albo sodzie jest po prostu bez sensu. Nie dajcie się też nabrać na „głupie mody” z Instagrama i specjalne płyny do mycia owoców – apeluje.

Dodała również, że Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Żywności i Żywienia, a nawet Światowa Organizacja Zdrowia zaleca mycie owoców bezpośrednio przed spożyciem, pod bieżącą, letnią wodą. Wysoka temperatura może negatywnie wpływać na delikatną strukturę owoców, prowadząc do ich rozmiękczenia oraz utraty cennego soku. Dodatkowo ciepła woda sprzyja szybszemu rozwojowi procesów gnilnych, co skraca trwałość truskawek i przyspiesza ich psucie.

Owoców i warzyw nie myjemy krótko i pobieżnie, ale dokładnie, pocierając lub szorując ich powierzchnię pod strumieniem bieżącej wody – czytamy na rządowej stronie gov.pl.

Pamiętaj też, że wilgoć przyspiesza psucie, dlatego myj tylko tyle owoców, ile zjesz od razu.

Takich truskawek lepiej nie kupować

Podczas zakupu truskawek warto zwrócić uwagę na ich wygląd i zapach. Nie należy wybierać owoców miękkich, nadmiernie wilgotnych lub z widocznymi oznakami pleśni, ponieważ mogą być już częściowo zepsute. Sygnałem ostrzegawczym są także ciemne plamy, uszkodzenia skórki oraz wyciekający sok. Lepiej unikać truskawek pozbawionych zielonych szypułek, ponieważ zwykle szybciej tracą świeżość. Świeże i smaczne owoce powinny być jędrne, intensywnie wybarwione oraz mieć przyjemny, słodki aromat.

