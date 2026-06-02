Lavazza z dużym rabatem w Biedronce. Jest haczyk i limit 4 sztuk dziennie

Biedronka przygotowała nie lada niespodziankę dla miłośników „małej czarnej”. Sieć zorganizowała promocje na produkty znanych i lubianych marek. Nie wszyscy zyskają jednak szansę, by zaoszczędzić. Promocje są skierowane wyłącznie do „wybranych” klientów, którzy posiadają kartę lub aplikację lojalnościową Moja Biedronka. Jeśli jej nie masz – nie zaoszczędzisz ani grosza.

Tania Lavazza w Biedronce

Sieć objęła rabatem wszystkie kawy włoskiej marki Lavazza, w tym Qualità Oro czy Crema e Gusto. Mechanizm akcji jest bardzo prosty. Wkładasz do koszyka dwa dowolne opakowania, a za tańszy spośród wybranych produktów, płacisz przy kasie aż o 60 procent mniej niż zazwyczaj. Możesz dowolnie mieszać różne towary i łączyć je w rozmaite zestawy dopasowane do indywidualnych upodobań. Biedronka ustaliła jednak twardy limit dzienny – 4 sztuki (maksymalnie dwie z rabatem) na jedno konto Moja Biedronka.

Inne obniżki cen kawy w Biedronce

Członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka taniej mogą kupić też kawę mieloną Eduscho Family w opakowaniu o pojemności 500 gramów. Teraz jedna paczka kosztuje tylko 19,99 zł. Obniżka jest spora, bo regularna cena produktu wynosi 37,99. Oszczędzasz więc 18 złotych na jednej sztuce. Pamiętaj o ograniczeniach, jakie na konsumentów narzuciła Biedronka. Nie możesz kupić więcej niż 4 paczki kawy na jedną kartę lub aplikację MB.

Tania Lavazza i Eduscho w Biedronce – termin obowiązywania akcji

Obie promocje na kawę obowiązują w tym samym terminie. Kończą się w sobotę, 6 czerwca 2026 roku. Nie zapominaj, że w czwartek (4 czerwca) wypada Boże Ciało. Wszystkie sklepy sieci będą wtedy zamknięte. W pozostałych dniach działają dłużej niż zwykle. Szczegółowe informacje na temat godzin otarcia danej Biedronki znajdziesz w komunikacie na drzwiach sklepu, w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej biedronka.pl.

