Ekspertka wskazała 4 gotowe produkty z Biedronki. Mają prosty skład i sycą na długo

Chcesz lepiej się odżywiać, ale nie masz czasu na wielogodzinne „stanie przy garach”. Biedronka, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferuje produkty, które potrafią pozytywnie zaskoczyć nawet najbardziej wymagających ekspertów. Przekonała się o tym niedawno Agnieszka Pocztarska, twórczyni Portalu Czytamy Etykiety. Specjalistka odwiedziła jeden z supermarketów sieci i wybrała cztery gotowe produkty, które – jej zdaniem – zasługują na miano najlepszych. Dzięki nim w kilka minut przyrządzisz zdrowy, sycący i wartościowy posiłek.

Szybki posiłek z Biedronki – jakie gotowce wybrać?

Pierwszą propozycją, która zdobyła uznanie ekspertki, jest sałatka z kuskusem perłowym i ciecierzycą marki Go Active. Ma naprawdę prosty skład jak na gotowy produkt i całkiem dobrą wartość odżywczą. Jedna porcja o wadze 220 gramów dostarcza sporych ilości protein (13 g) i błonnika (11 g), dzięki czemu zapewnia uczucie sytości na długo i zmniejsza ryzyko podjadania czy sięgania po niezdrowe przekąski.

Bardzo dobrze prezentuje się też wysokobiałkowy lunchbox z kuskusem, kurczakiem i bobem GO Active. Zawiera aż 30 gramów białka w jednej porcji.

Ale warto mieć na uwadze, że jest bardziej kaloryczny niż poprzednia opcja ze względu na dressing – ostrzega Agnieszka Pocztarska w opublikowanym nagraniu.

Jakie jeszcze gotowce warto kupić w Biedronce?

Ekspertka poleca również sałatki proteinowe GO Active. Występują w różnych wariantach smakowych. Podobnie jak inne opisane gotowce świetnie hamują głód. Możesz je potraktować jako samodzielną przekąskę albo bazę domowej zapiekanki. To również świetna przegryzka „na wynos”.

Na końcu wartościowa przekąska – hummus z chipsami z buraka [marki SmaczneGO! – przyp.red.]. Ma bardzo prosty skład i sprawdzi się, gdy mamy ochotę na pochrupanie czegoś słonego – tak Agnieszka Pocztarska opisuje ostatni z rekomendowanych gotowych produktów, dostępnych w Biedronce.

