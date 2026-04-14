Te pierogi z Biedronki mogą uratować obiad. Dietetyczka mówi jasno, kiedy warto po nie sięgnąć

„Są w życiu człowieka takie dni, w których, jak to się u nas mówi, »nie ma co do gara wrzucić«” – tak jeden ze swoich materiałów rozpoczyna dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska. Jednocześnie przyznaje, że dobrze rozumie sytuacje, kiedy najzwyczajniej w świecie brakuje sił, ochoty i czasu na przyrządzanie domowych posiłków „od zera”. Wtedy warto sięgnąć po „gotowca” ze sklepowej półki. Ekspertka z czystym sumieniem poleca jeden z nich. Chodzi o popularne i lubiane pierogi dostępne w ofercie sieci Biedronka. Sprawdź, dlaczego to właśnie ten produkt zdobył jej uznanie.

Te pierogi z Biedronki podbiły serce dietetyczki

Najnowszym „faworytem” specjalistki są pierogi z boczniakiem, szpinakiem, serem mozzarella i masłem czosnkowym marki Nasze Smaki. Na ich korzyść przemawia przede wszystkim prosty, naturalny skład pozbawiony sztucznych substancji konserwujących. Znajdziemy w nim sporo grzybów (18 procent) i warzyw – nie tylko wspomniany już szpinak, ale także pomidory suszone, cebulę i pietruszkę. Wartość odżywcza tych przysmaków również prezentuje się całkiem dobrze. Stugramowa porcja dostarcza 173 kalorii, 2,9 g nasyconych kwasów tłuszczowych, 2,9 g błonnika i 4,6 g białka. Całe opakowanie o pojemności 320 g to 554 kcal.

Porcja powiedzmy obiadowa, więc wszyscy spragnieni mącznych tematów, będą zadowoleni! Jeśli chcesz je trochę odchudzić i zmniejszyć ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, przetransferuj całość albo część masełka do lodówki na później. Nie wiem jak smakują, ale mając w pamięci inne wersje biedronkowych pierogów, mogę przypuszczać, że są smaczne – podsumowuje Martyna Żmuda-Trzebiatowska w opublikowanym materiale.

Pierogi wystarczy wyjąć z opakowania i podsmażyć na rozgrzanej patelni z niewielką ilością tłuszczu. Możesz też przygotować je w mikrofalówce. Najlepiej sprawdzi się – jak sugeruje producent – urządzenie o mocy 600 W bez termoobiegu. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu przyrządzania przysmaków znajdziesz na opakowaniu.

Na co uważać, kupując gotowe produkty z supermarketu?

Polecane pierogi z Biedronki to świetna propozycja na szybki obiad. Spożywane z umiarem i zdrowym rozsądkiem nie zrujnują diety ani nie zaszkodzą zdrowiu. Musisz jednak pamiętać, że to nadal wyroby przetworzone i – jak podkreśla ekspertka – nie powinny stanowić podstawy codziennego jadłospisu. Należy je traktować jedynie jako dodatek do diety. To codzienne wybory żywieniowe mają największe znaczenie dla zdrowia i kondycji organizmu.

Czytaj też:

