Zapomnij o nudnej szynce i serze. W 4 minuty zrobisz tę zieloną pastę z przepisu dietetyczki

Kanapki z serem czy szynką są klasyczne i smaczne, ale po pewnym czasie mogą się po prostu znudzić. Warto wtedy sięgnąć po coś bardziej urozmaiconego. Świetną alternatywą są różnego rodzaju pasty do kanapek, które można przygotować na wiele sposobów i dopasować do własnych upodobań. Są nie tylko pyszne, ale również zdrowe. Często bazują na warzywach, roślinach strączkowych czy nabiale, dzięki czemu dostarczają cennych składników odżywczych.

Przepis na ekspresową pastę do kanapek

Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała na swoim Instagramie przepis na ekspresową zieloną pastę do kanapek. Składa się ona z kilku składników. Są to bazylia, awokado, suszone pomidory, burrata, a także sos sojowy. Jak podała ekspertka od zdrowego odżywiania, takie smarowidło do pieczywa ma 459 kcal, 14,7 g białka, 25,9 g tłuszczów, 45,2 g węglowodanów.

Taka pasta do kanapek dostarcza dość sporo energii, więc najlepiej traktować ją jako bardziej sycący dodatek niż lekką przekąskę. Zawartość białka jest na naprawdę dobrym poziomie, dzięki czemu może dobrze zaspokoić głód. Tłuszczu jest całkiem dużo, jednak pochodzi on z awokado. Węglowodany również stanowią istotną część, co sprawia, że pasta jest dobrym źródłem energii w ciągu dnia.

Przepis: Zielona pasta Ta pasta nie tylko syci i jest zdrowa, ale też świetnie smakuje. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 4 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 177 w każdej porcji Składniki świeża bazylia

140 g awokado

21 g suszonych pomidorów

120 g burraty

5 g sosu sojowego

świeża bazylia Sposób przygotowania Mieszanie składnikówBazylię, awokado, suszone pomidory i burratę ułóż na desce, drobno posiekaj (aż powstanie kremowa pasta). Dodaj sól, pieprz i sos sojowy, wymieszaj.

Inne pomysły na pasty do kanapek

Pasty do kanapek dają ogromne pole do popisu, jeśli chodzi o smaki i składniki. Można sięgnąć po klasykę, jak pasta jajeczna z dodatkiem szczypiorku i odrobiną musztardy, ale równie dobrze sprawdzą się bardziej roślinne opcje, na przykład pasta z ciecierzycy z suszonymi pomidorami albo z soczewicy z aromatycznymi przyprawami. Ciekawym pomysłem jest też wykorzystanie pieczonych warzyw, takich jak papryka czy bakłażan, które po zmiksowaniu z oliwą i czosnkiem tworzą wyraziste smarowidło. Jeśli ktoś lubi bardziej kremowe konsystencje, może spróbować pasty na bazie twarogu lub awokado, wzbogaconej świeżymi ziołami. Dzięki takim kombinacjom zwykła kanapka szybko przestaje być nudna.

Czytaj też:

Pijesz kawę na czczo? Dietetyczka mówi, co się dzieje z żołądkiem po jednej filiżanceCzytaj też:

Te jogurty owocowe sycą, inne napędzają podjadanie. Dietetyczka wskazała najlepsze