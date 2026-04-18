To najzdrowsza część wieprzowiny. Jest chuda i pełna białka

Wieprzowina jest w Polsce bardzo popularna. Trudno się temu dziwić. Jest łatwo dostępna, stosunkowo niedroga i jest sporo możliwości przyrządzenia tego mięsa. Z jej udziałem przygotowuje się zarówno szybkie, codzienne obiady, jak i bardziej tradycyjne dania, które wielu osobom kojarzą się z rodzinnymi spotkaniami. Schabowe, karkówka czy różne rodzaje kiełbas to smaki dobrze znane od lat, często kojarzą się nam z dzieciństwem. Niewiele osób wie jednak, która część tego mięsa jest najzdrowsza. Ja uwielbiam je i często przygotowuję w swoim domu.

Jaka jest najzdrowsza część wieprzowiny?

Za jedną z najkorzystniejszych części wieprzowiny pod względem wartości odżywczych uznaje się polędwiczki wieprzowe. To jedno z najchudszych mięs w tej grupie. Zawiera niewiele tłuszczu, a jednocześnie dostarcza pełnowartościowego białka. Ten składnik jest niezwykle ważny dla prawidłowej pracy naszego całego organizmu. Jest też dobrym źródłem witamin z grupy B, szczególnie tiaminy (B1), która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i bierze udział w procesach przemiany energii. Dzięki delikatnej strukturze polędwiczki są lekkostrawne, dlatego często poleca się je osobom dbającym o dietę albo szukającym lżejszych alternatyw dla innych mięs.

Jeden z najcenniejszych gatunków mięsa wieprzowego o niskiej zawartości tłuszczy i kalorii – podaje na swojej stronie zakład mięsny „HAM. Śląskie Wędliny”.

Jak przyrządzić polędwiczki wieprzowe?

Polędwiczki wieprzowe są „wdzięcznym” mięsem w kuchni, bo nie wymagają długiej obróbki i łatwo je przygotować na kilka sposobów. Najszybsza opcja to pokrojenie ich w plastry i krótkie smażenie na patelni. Wcześniej dobrze jest je na chwilę zamarynować w oliwie z czosnkiem i ziołami. Dzięki czemu będą bardziej aromatyczne i soczyste.

Dobrze sprawdzają się też w wersji pieczonej. Można je zapiec z warzywami albo owinąć boczkiem, który dodaje im wyrazistości, ale sprawia też, że danie jest jeszcze bardziej sycące. Popularnym rozwiązaniem jest również duszenie w sosie śmietanowym lub grzybowym. Wcześniej mięso należy pokroić na medaliony.

