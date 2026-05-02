Dietetyk wskazał najlepszą oliwę z oliwek z Biedronki. Ma dwa kluczowe szczegóły

Oliwa z oliwek to jeden z najzdrowszych tłuszczów, jakie możemy włączyć do codziennej diety. Jest bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe, które wspierają pracę serca i pomagają obniżyć poziom „złego” cholesterolu. Zawiera także cenne przeciwutleniacze. Chronią one organizm przed stresem oksydacyjnym i wspierają odporność. Regularne spożywanie oliwy może pozytywnie wpływać na układ krążenia oraz ogólne samopoczucie. Dodawaj ją więc do sałatek, warzyw czy dań na zimno.

Najlepsza oliwa z Biedronki

Dietetyk Kuba Woźniak w opublikowanym nagraniu na YouTube wśród najlepszych produktów z Biedronki wymienił oliwę z oliwek extra virgin najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia marki „Biedronka”.

„eden z najzdrowszych tłuszczów, jakie znajdziecie, czyli oliwa z oliwek – zaczął ekspert.

Wyjaśnił jednak, że ta konkretna oliwa charakteryzuje się dwoma ważnymi rzeczami, przez które naprawdę warto włożyć ją do koszyka z zakupami. Pierwszą z nich jest oznaczenie „extra virgin”. Jest ono ważne, ponieważ świadczy o jej najwyższej jakości. Zawiera więcej antyoksydantów i zdrowych tłuszczów, które korzystnie wpływają na serce i ogólny stan zdrowia.

Kolejną ważną kwestią jest oznaczenie „chronionej nazwy pochodzenia”.

To zwiększa prawdopodobieństwo, że jest to oliwa niezafałszowana, z konkretnego miejsca w Europie. A więc mamy większą pewność, że kupujemy to, czego oczekujemy – powiedział ekspert od zdrowego odżywiania.

Zauważył również, że sama oliwa z oliwek jest tak wybitnie zdrowa, ponieważ zawiera dużo jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. W tym konkretnym produkcie z Biedronki jest 69 ml na 100 ml produktu.

Jak przechowywać oliwę?

Oliwę z oliwek najlepiej przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu, z dala od światła i źródeł ciepła, takich jak kuchenka czy promienie słoneczne. Najlepiej sprawdzają się butelki z ciemnego szkła lub metalowe puszki, ponieważ chronią oliwę przed utlenianiem. Pamiętaj też, żeby zawsze szczelnie zamykać opakowanie. Kontakt z powietrzem przyspiesza pogorszenie jakości. Nie zaleca się trzymania oliwy w lodówce, ponieważ niska temperatura może zmienić jej konsystencję i smak. Dobrze przechowywana oliwa zachowuje swoje właściwości i aromat przez dłuższy czas.

Czytaj też:

Polacy ją pomijają, a szkoda. Stabilizuje cukier i sprawia, że nie ciągnie do słodkiego

Nie każdy jogurt naturalny działa tak samo. Dietetyczka wskazała te najlepsze