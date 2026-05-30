Dietetyk omija przypadkowe przekąski. W Lidlu wybiera ten jogurt, bo ma 23 g białka

Brakuje ci czasu na przygotowanie pełnowartościowego posiłku, więc w pośpiechu chwytasz sklepowe gotowce? Niestety, wiele z nich ma fatalny skład i dostarcza głównie pustych kalorii. Dlatego nie kupuj „byle jakiej” przekąski. Lepiej zainwestuj w nabiałową „perełkę” z Lidla. Chętnie wybiera ją dietetyk Jakub Chwiłkowski. Ma ku temu konkretne powody.

Ten jogurt pitny z Lidla to faworyt dietetyka

Ekspert poleca jogurt proteinowy YOPRO od Danone o smaku truskawka-malina. To świetna propozycja dla każdego, kto chce zadbać o sylwetkę, a jednocześnie nie ma zbyt wiele czasu na gotowanie. Specjalista sięga po niego w sytuacjach, gdy potrzebuje szybkiej, sycącej przekąski. Włączenie tego produktu do jadłospisu to świetny sposób na zwiększenie ilości białka w diecie. Jedna butelka o pojemności 270 gramów dostarcza aż 23 g protein i tylko 1,4 g tłuszczu (w tym 0,5 g nasyconych kwasów tłuszczowych). Jednocześnie ma tylko 161 kilokalorii.

Jogurty YOPRO – jak zauważa Jakub Chwiłkowski – nie mają też dodatku cukru ani barwników. „Są w kilku fajnych smakach. Ja lubię bardzo te owocowe i straciatellę” – podkreśla dietetyk w jednym z nagrań opublikowanych w sieci. Na korzyść tych produktów przemawia również fakt, że wzbogacono je o ważne mikroelementy. W jednej porcji znajdziemy 152 mg magnezu (co pokrywa 41% referencyjnej wartości spożycia), a także 81 µg kwasu foliowego (witaminy B9). Dzięki temu nabiał pomaga zniwelować zmęczenie i wspomaga pracę układu mięśniowego.

Z tym łącz jogurty proteinowe

Sam jogurt to świetna szybka przekąska. Można go jednak równie dobrze potraktować jako bazę i wykorzystać do przygotowania sycących posiłków. Wystarczy dorzucić do nabiału garść ulubionych orzechów – na przykład włoskich – które dostarczą zdrowych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Warto też wymieszać go z płatkami owsianymi i nasionami chia. To sposób na przemycenie do diety większych ilości błonnika, który spowalnia trawienie węglowodanów i pomaga stabilizować poziom cukru we krwi.

Czytaj też:

Dietetyczka wskazała lody z Lidla dobre na redukcji. Rekordzista ma tylko 29 kcalCzytaj też:

Ta bułka wróciła do Lidla po 2 latach. Ma tylko 195 kcal i prosty skład