Ekspert wskazał najlepszą kiełbasę z Biedronki. Ma 105 g mięsa i zero „zapychaczy”

Kiełbasa to jeden z najbardziej popularnych produktów w kuchni. Dodajemy ją do różnych dań – zup, zapiekanek czy potraw jednogarnkowych. Nadaje im wyrazisty smak i aromat, a do tego dobrze syci. Często kładziemy ją także na kanapki. W sezonie grillowym kiełbasa jest wręcz obowiązkowa. Przyrządzana na grillu zyskuje chrupiącą skórkę i wyjątkowy smak, któremu trudno się oprzeć.

Najlepsza kiełbasa z Biedronki na grilla

Ekspert z kanału „Fit Recenzje” polecił, jego zdaniem, najlepszą kiełbasę na grilla, jaką można kupić w Biedronce. To kiełbasa śląska z serii „Nature”. Kosztuje 14,69 zł za 400 g.

Omijaj te, które mają wzmacniacze, zbędne składniki i mniej mięsa. Najgorszym wyborem jest tania „Kiełbasa Regionalna”. Lepiej dopłacić kilka złotych i wybrać taką kiełbasę z 6 składników. Ma 105 g mięsa na 100 g produktu, zero zapychaczy i solidne 18 g białka – powiedział ekspert.

Osobiście zaintrygowało mnie to, jak kiełbasa może mieć 105 g mięsa w 100 gramach. Choć wydaje się to nielogiczne, nie ma w tym żadnego „haczyka” czy oszustwa. Wynika to ze sposobu, w jaki producenci liczą surowce. Chodzi o to, że do produkcji kiełbasy używa się określonej ilości mięsa w stanie surowym, na przykład 105 g, ale w trakcie obróbki część wody i tłuszczu się traci, zmienia się struktura produktu i finalnie zostaje 100 g gotowej kiełbasy. Dlatego w przeliczeniu „na papierze” może wyjść, że mięsa było więcej niż gotowego produktu.

O czym pamiętać, kupując kiełbasę?

Kupując kiełbasę, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na skład. Im krótszy i prostszy, tym lepiej. Dobra kiełbasa powinna zawierać głównie mięso, sól, przyprawy i ewentualnie naturalne dodatki, bez zbędnych wypełniaczy, wzmacniaczy smaku czy dużej ilości wody. Sprawdź też zawartość białka.

Znaczenie ma również wygląd i konsystencja. Kiełbasa nie powinna być nienaturalnie miękka ani „napompowana”, bo to często świadczy o dużej ilości dodatków. Dobrze, jeśli ma wyczuwalny zapach przypraw i mięsa, a nie tylko dymu wędzarniczego. Na grilla najlepiej wybierać kiełbasy średnio tłuste, bo tłuszcz odpowiada za smak i soczystość, ale jego nadmiar sprawi, że kiełbasa będzie się mocno kurczyć i przypalać.

