Po 60-tce ten chleb ma największy sens. Jelita i kości mogą sporo zyskać

Chleb jest niezwykle wartościowym elementem dobrze zbilansowanej diety, również w przypadku osób w dojrzałym wieku. Nie każdy będzie jednak dobrze służył seniorom. Dlatego trzeba wybierać go „z głową”. Badacze i specjaliści od żywienia polecają im zwłaszcza jeden produkt. Zwykle bywa pomijany podczas codziennych zakupów. Tymczasem jest jednym z najlepszych możliwych wyborów.

Jaki chleb jest najlepszy dla seniorów?

Dla seniorów najlepszym wyborem jest pełnoziarniste pieczywo na naturalnym zakwasie, a zwłaszcza chleb żytni. Dzięki długotrwałej fermentacji ma znacznie niższy indeks glikemiczny niż zwykłe wypieki drożdżowe. Jest też znacznie łatwiejszy do strawienia. Podczas całego procesu część białek i węglowodanów zostaje już częściowo rozłożona. W efekcie produkt mniej obciąża jelita i rzadziej powoduje wzdęcia, gazy czy uczucie ciężkości. Co więcej, obecny w nim kwas mlekowy spowalnia opróżnianie żołądka, a tym samym stabilizuje cukier we krwi i pomaga zapobiegać insulinooporności oraz cukrzycy typu drugiego.

Spożywanie pełnoziarnistego chleba na zakwasie niesie też za sobą inne korzyści, Ułatwia przyswajanie cennych minerałów. Pełne ziarna są źródłem żelaza, magnezu, cynku i wapnia, ale zawierają też kwas fitynowy, który ogranicza ich wchłanianie. Długa fermentacja neutralizuje nawet do 90% tego związku, dzięki czemu organizm może lepiej korzystać z dobroczynnych mikroelementów. To ważne zwłaszcza dla seniorów, którzy często zmagają się z anemią oraz niedoborami składników odżywczych.

Pieczywo na zakwasie może też dostarczać więcej naturalnych przeciwutleniaczy. Odgrywają one niezwykle istotną rolę w neutralizowaniu wolnych rodników, redukcji stanów zapalnych i ochronie komórek przed uszkodzeniami. W rezultacie pośrednio zmniejszają ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, zawał serca, nadciśnienie tętnicze czy udar mózgu.

Jakiego chleba seniorzy powinni unikać?

Dietetyczka Olga Lewandowska stanowczo odradza zakup chlebów, które mają mąkę pszenną na pierwszym miejscu w składzie. Takie pieczywo nie zapewnia uczucia sytości i gwałtownie podnosi stężenie glukozy we krwi. Ekspertka przestrzega również przed wyborem produktów foliowanych.

Chleby paczkowane są bardziej przetworzone i mają często więcej dodatków i konserwantów przyspieszających wyrastanie – podkreśla specjalistka w jednym z opublikowanych nagrań.

