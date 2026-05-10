W sezonie na rabarbar robię tylko to ciasto. Wilgotne, szybkie i lepsze niż z cukierni

Kiedy tylko na straganach pojawiają się pierwsze pęczki świeżego rabarbaru, w moim domu od razu czuć zapach pieczonego ciasta. Nie mam czasu na wielogodzinne wyrabianie drożdżowego, dlatego ten przepis jest dla mnie absolutnym wybawieniem. Nie trzeba ubijać piany z białek, wyciągać miksera ani pilnować kilku misek naraz. Wystarczy dobrze odmierzyć składniki, połączyć je w odpowiedniej kolejności i nie przesadzić z mieszaniem Przygotowanie masy zajmuje dosłownie chwilę, a resztą zajmuje się piekarnik. Zawsze robię podwójną porcję, bo deser znika w mgnieniu oka, jeszcze zanim zdąży porządnie wystygnąć.

Jak zrobić puszyste ciasto z rabarbarem?

Sekretem tego deseru jest dodatek gęstego jogurtu greckiego oraz roztopionego masła. Dzięki nim ciasto jest wilgotne, a jednocześnie lekkie i puszyste. Nabiał nadaje masie delikatnie kwaskowaty posmak, który świetnie przełamuje słodycz cukru i współgra z charakterystyczną cierpkością rabarbaru. Pamiętaj, aby przed dodaniem mąki dokładnie ją przesiać wraz z proszkiem do pieczenia. To prosty patent, który sprawi, że masa będzie lepiej napowietrzona.

Nie zapomnij o odpowiednim przygotowaniu „głównego bohatera” wypieku. Rabarbar po umyciu należy bardzo dokładnie osuszyć ręcznikiem papierowym. Jeśli kawałki będą mokre, puszczą w trakcie pieczenia zbyt dużo soku, co może sprawić, że ciasto stanie się ciężkie i „zakalcowate”. Jeśli łodygi są wyjątkowo grube, warto je najpierw obrać z twardej skóry.

Przepis: Ciasto z rabarbarem To ciasto smakuje naprawdę doskonale, koniecznie spróbuj je zrobić Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 290 w każdej porcji Składniki 125 g jogurtu greckiego lub naturalnego

125 g masła, roztopionego i lekko przestudzonego

2 duże jajka

180 g drobnego cukru do wypieków

8 g cukru wanilinowego lub 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

250 g mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

500 g rabarbaru Sposób przygotowania Przygotowanie rabarbaruPorządnie umyj rabarbar, a następnie pokrój go na drobne kawałki (około 2 cm). Mieszanie składnikówW naczyniu umieść jogurt, masło, jajka i oba cukry, następnie wymieszaj. Do całości przesiej mąkę pszenną i proszek do pieczenia. Całość ponownie wymieszaj aż do połączenia się wszystkich składników. Pieczenie ciastaDo formy o średnicy 25 cm wyłożonej papierem do pieczenia przełóż ciasto. Piecz w temperaturze 170 stopni Celsjusza przez około 45 minut (aż do połączenia się wszystkich składników).

Z czym podawać domowe ciasto z rabarbarem?

Klasyczna wersja z cukrem pudrem zawsze się sprawdza, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by nieco poeksperymentować z dodatkami. Ja osobiście uwielbiam podawać jeszcze ciepły deser z solidną gałką lodów waniliowych lub kleksem gęstej, kwaśnej śmietany. Wybór należy do ciebie. Ciasto świetnie smakuje również „w towarzystwie” chrupiących płatków migdałów, Jeśli zależy ci na bardziej deserowej odsłonie, możesz wymieszać pokrojony rabarbar z łyżeczką cynamonu lub cukru wanilinowego jeszcze przed wyłożeniem go na masę. Owoce puszczą wtedy aromatyczny sok, który stworzy na wierzchu ciasta niemal konfiturową, lśniącą warstwę. Taki wypiek to nie tylko doskonała propozycja nie tylko na podwieczorek, ale również słodkie śniadanie.

