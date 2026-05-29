Nigdy nie gotuj kaszy w ten sposób. Dietetyczka ostrzega przed popularnym błędem

Kasza jest bardzo popularnym dodatkiem do obiadu i często podaje się ją zamiast ziemniaków czy ryżu. Jest smaczna, sycąca i zawiera wiele cennych składników odżywczych. Warto jednak pamiętać, że kaszę można jeść nie tylko na obiad. Świetnie sprawdza się również na kolację, na przykład z warzywami lub sosem. Niektóre rodzaje kaszy można także przygotować na słodko i jeść na śniadanie, na przykład z mlekiem, owocami lub miodem.

Tego nie używaj podczas gotowania kaszy gryczanej

Dietetyczka Weronika Woźniak w opublikowanym poście na Instagramie wyjaśniła, czego nie powinno się robić podczas gotowania kaszy. Mianowicie chodzi o używanie woreczków foliowych, w które często jest ona zapakowana. Wcale jednak nie oznacza to, że musisz wyrzucać teraz wszystkie swoje zapasy.

Wystarczy, że przed rozpoczęciem gotowania przesypiesz kaszę bezpośrednio do garnka – wyjaśniła.

Gotowanie kaszy w plastikowych woreczkach może prowadzić do uwalniania się szkodliwych substancji, takich jak bisfenol A (BPA), który pod wpływem wysokiej temperatury przenika bezpośrednio do żywności. Ponadto gotowanie sypkiej kaszy bez folii pozwala na zachowanie wszystkich cennych składników mineralnych i witamin. Ekspertka podała też swój sposób na ugotowanie idealnej kaszy gryczanej.

Przesyp kaszę na sito, następnie przepłucz dokładnie zimną wodą. Przełóż kaszę do garnka i zalej podwójną ilością wrzącej wody. Dodaj odrobinę soli. Całość gotuj pod przykryciem, na małym ogniu, przez 15 minut. Po tym czasie wyłącz palnik, wymieszaj i zostaw kaszę na 5–10 minut pod przykryciem. Przed podaniem warto dodać odrobinę oliwy – wyjaśniła.

Właściwości kaszy gryczanej

Kasza gryczana to jeden z najzdrowszych produktów, które warto regularnie włączać do swojej diety. Jest bogata w błonnik, białko oraz cenne minerały, takie jak magnez, żelazo i cynk, dzięki czemu wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jej dużą zaletą jest także niski indeks glikemiczny, dlatego pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi i daje uczucie sytości na dłużej. Kasza gryczana zawiera również przeciwutleniacze, które wspierają serce i układ krążenia. Dodatkowo jest naturalnie bezglutenowa, dlatego może być świetnym wyborem dla osób dbających o lekkostrawną i wartościową dietę.

Czytaj też:

Nie z Lidla i nie z Biedronki. Dietetyczka poleca naleśniki z 30 g białkaCzytaj też:

Polacy wciąż uważają ten owoc za fanaberię. Dietetyk poleca go, bo wspiera serce