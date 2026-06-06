Dietetyczka poleca te gotowe obiady z Lidla. Nawet 44 g białka w jednej porcji

W pędzie codziennego dnia wiele osób sięga po gotowe dania z supermarketu. Znam to z własnego doświadczenia. Pozwalają one szybko zaspokoić głód bez konieczności długiego gotowania. Współczesny styl życia, pełen obowiązków zawodowych, często nie zostawia czasu na przygotowywanie pełnowartościowych posiłków od podstaw. Gotowe produkty stają się więc wygodnym rozwiązaniem, które oszczędza czas i energię. Jednocześnie coraz częściej zwraca się uwagę na ich skład i wartość odżywczą. To z kolei skłania część konsumentów do bardziej świadomych wyborów. Często jednak nie wiedzą, po co dokładnie sięgnąć. Z pomocą przychodzi jednak specjalistka od zdrowego odżywiania.

Te obiady z Lidla poleca dietetyczka

Dietetyczka Martyna Szpaczek poleca pulpeciki z serii high-protein marki „Protein Balls”. Mają 44 g białka w całej porcji. Są o smaku paprykowym i śródziemnomorskim. Ekspertka od zdrowego odżywiania wyjaśniła też, że warto kupić gotowane ziemniaczki (zapakowane). Dobrym wyborem będą też różnego rodzaju lunchboxy marki „To Go”, między innymi z parmezanem, kurczakiem, grzankami i sosem. Jej zdaniem ich skład jest naprawdę w porządku.

Specjalistka od zdrowego odżywiania poleca też dania z serii high protein – kurczak z puree.

Ma sporo białka, bo 38 g w porcji – wyjaśniła.

Dobrym wyborem będzie też penne z kurczakiem.

Zasady wybierania gotowych dań w supermarkecie

Wybierając gotowe dania, warto zwracać uwagę przede wszystkim na ich skład. Im krótsza lista składników i mniejsza ilość sztucznych dodatków, konserwantów czy wzmacniaczy smaku, tym lepiej. Dobrym wyborem są produkty zawierające warzywa, pełnoziarniste dodatki oraz odpowiednie źródło białka, takie jak drób, ryby czy rośliny strączkowe. Należy również sprawdzać zawartość soli, cukru i tłuszczów nasyconych, ponieważ ich nadmiar może negatywnie wpływać na zdrowie. Świadome czytanie etykiet pozwala znaleźć gotowe posiłki, które są nie tylko wygodne, ale także wartościowe pod względem odżywczym. Ciekawym pomysłem jest też dodanie do nich świeżych warzyw, pestek dyni czy mozzarelli (jako źródła białka). Wtedy będą znacznie bardziej wartościowe.

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