Dietetyczka zdradza 3 sprytne triki na zdrowsze grillowanie. Polacy nie mają o nich pojęcia

Gdy tylko pogoda zaczyna się poprawiać i pojawiają się pierwsze ciepłe, słoneczne dni, Polacy chętnie robią grilla. Grillowanie to nie tylko sposób na przygotowanie smacznego jedzenia, ale przede wszystkim okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu w gronie rodziny i przyjaciół. Wspólne spotkania przy grillu sprzyjają rozmowom, dobrej zabawie i relaksowi po długich miesiącach chłodniejszej pogody. Przy tym wszystkim warto jednak też pamiętać o swoim zdrowiu.

Dietetyczka mówi, jak grillować zdrowo

Dietetyczka dr Hanna Stolińska opublikowała o tym post na Instagramie. Na samym początku specjalistka wspomniała o tzw. AGEs (ang. Advanced Glycation End Products). Chodzi o zaawansowane produkty glikacji. AGEs powstają, gdy cukry reagują z białkami lub tłuszczami pod wpływem czasu i wysokiej temperatury. To właśnie one odpowiadają za brązową skórkę pieczywa, przypieczone mięso czy aromat grillowanych i smażonych potraw.

Związek, który niszczy kolagen, nasila stany zapalne i insulinooporność – powiedziała ekspertka.

Nie oznacza to jednak, że zjedzenie jednego grillowanego steka „niszczy kolagen” w naszym organizmie. Jest to duże uproszczenie. Chodzi raczej o długotrwałą ekspozycję i kumulację tych związków przez lata. Podobnie w przypadku nasilania stanów zapalnych czy insulinooporności. Problemem nie jest jednak okazjonalne grillowanie, lecz częste spożywanie dużych ilości mocno przypalonego mięsa w ramach ogólnie niezdrowej diety.

Ekspertka od zdrowego odżywiania wyjaśniła jednak, że pomaga w tym przypadku marynowanie mięsa w soku z cytryny lub occie przez 60 minut.

Zastąp ogień wodą. Chodzi o duszenie, gotowanie, dłuższą obróbkę termiczną nieprzekraczającą 150 stopni Celsjusza – radzi dietetyczka.

I znowu – nie oznacza to, że musisz rezygnować z kilku grillowań w sezonie. Raczej dbaj na co dzień o to, w jaki sposób przyrządzasz swoje potrawy.

Dodaj to do grillowanych potraw

Warto też dodawać do potraw przyprawy i zioła, takie jak rozmaryn, oregano, goździki, cynamon – wyjaśniła.

Zawierają one naturalne związki o właściwościach przeciwutleniających, które mogą ograniczać powstawanie niektórych niekorzystnych substancji podczas obróbki w wysokiej temperaturze. Dodatkowo nadają potrawom wyrazisty smak i aromat. W ten sposób podczas jedzenia zmniejszamy też ilość soli, tłustych sosów czy gotowych mieszanek przypraw.

Nie zapomnij też o dodatku warzyw do potraw grillowanych. Szczególnie ważne są te o kolorze zielonym – dodała.

Są one źródłem witamin, składników mineralnych, błonnika oraz przeciwutleniaczy, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dodatek warzyw pomaga również zbilansować posiłek, zwiększa uczucie sytości.

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