Ta gorzka czekolada tylko udaje zdrową. Polacy masowo wrzucają ją do koszyków

Nie każda czekolada jest zdrowa, ponieważ jej wpływ na organizm zależy głównie od składu. Czekolady mleczne i białe często zawierają dużo cukru, tłuszczów nasyconych oraz różnych dodatków, które w nadmiarze mogą negatywnie wpływać na zdrowie, np. sprzyjać nadwadze czy problemom z zębami. Za zdrową uchodzi jednak gorzka czekolada. Okazuje się jednak, że tutaj też trzeba uważać.

Ta gorzka czekolada udaje zdrową

Najzdrowsza gorzka czekolada to ta, która zawiera minimum 70 proc. masy kakaowej. To właśnie od tego progu produkt obfituje w cenne dla zdrowia flawonoidy – silne antyoksydanty, które wspierają układ krążenia, obniżają ciśnienie krwi i poprawiają pamięć.

Tymczasem na sklepowych półkach nietrudno znaleźć produkty, które miano „gorzkich” noszą głównie z nazwy. Przykładem produktu o niższej zawartości kakao jest czekolada Lekko Gorzka marki „Wedel”, która zawiera zaledwie 50 proc. tego składnika. Jest reklamowana jako kompromis między słodyczą mlecznej czekolady, a wyrazistą goryczką. Zawiera jednak też cukier, który jest szkodliwy dla naszego zdrowia, zwłaszcza w nadmiarze. Takich produktów należy więc unikać.

Kupując czekoladę gorzką, należy dokładnie czytać etykiety i unikać też produktów zawierających tłuszcze roślinne inne niż kakaowe (np. olej palmowy) oraz sztuczne emulgatory. Częstym dodatkiem w tańszych wyrobach jest także E476, czyli polirycynooleinian poliglicerolu. Jaką gorzką czekoladę najlepiej wybierać? Minimum 70% (im więcej, tym mniej cukru i więcej antyoksydantów).

Gorzkie czekolady zaczynają się od zawartości kakao na poziomie 35 procent. Jednak te 35 czy 50 procent kakao to według mnie zdecydowanie za mało. Osobiście uważam, że najlepiej sięgać po czekoladę zawierającą minimum 70 procent kakao – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Właściwości gorzkiej czekolady

Gorzka czekolada ma wiele właściwości, które odróżniają ją od czekolady mlecznej. Zawiera dużą ilość kakao, dzięki czemu jest bogata w przeciwutleniacze, takie jak flawonoidy, które mogą wspierać ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Może też pozytywnie wpływać na układ krążenia, pomagając w poprawie elastyczności naczyń krwionośnych i wspierając prawidłowe ciśnienie krwi.

Gorzka czekolada jest źródłem magnezu. Jedna tabliczka gorzkiej czekolady zawiera około 250 mg tego składnika. Dla porównania dzienne zapotrzebowanie dorosłego na ten składnik to około 400 mg. Oznacza to, że zaledwie cztery kostki gorzkiej czekolady mogą pokryć zapotrzebowanie na magnez w 15 do 25 procent i uważam to za bardzo dobry wynik – powiedział dietetyk.

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