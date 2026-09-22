Japończycy podają te owoce do herbaty. Mają 50 proc. więcej potasu niż awokado

Świeże owoce wyglądem przypominają pomidory, ale smakują zupełnie inaczej. Są słodkie, dlatego sprawdzają się jako dodatek do naturalnego jogurtu, owsianki czy twarogu. Jada się je również po wysuszeniu. Pozbawione wody ciemnieją, kurczą się i marszczą. Ich powierzchnię może pokrywać biały nalot powstały z naturalnie wykrystalizowanych cukrów. W Japonii taki przysmak nazywa się hoshigaki. Podaje się go zwykle do herbaty. Szerokie kulinarne zastosowanie to jednak niejedyna zaleta persymony. Badacze zwracają coraz większą uwagę na jej wartości odżywcze.

Persymona jako wsparcie jelit

Persymona, zwana również jako kaki, dostarcza sporych ilości błonnika. Dane zgromadzone w bazach Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) wskazują, że stugramowa porcja świeżych owoców dostarcza 3,6 g błonnika. Dla porównania taka sama ilość śliwek zawiera 1,4 g. Dzięki temu wspiera trawienie, łagodzi dolegliwości gastryczne i odżywia dobre bakterie bytujące w jelitach. Wspomaga mikrobiotę i produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

Pamiętaj, by zwiększać spożycie błonnika stopniowo i przyjmować odpowiednią ilość płynów. Nagła zmiana jadłospisu może powodować dyskomfort i przynieść więcej szkody niż pożytku.

Suszone kaki wygrywa z awokado i bananami

Z kolei suszone kaki, czyli popularnej przekąski w Japonii, jest bogatym źródłem potasu (802 mg w 100 gramach). Zawiera ponad 50 procent więcej tego pierwiastka niż taka sama porcja świeżego awokado (507 mg). Zostawia daleko w tyle również osławione banany (358 mg). Warto podkreślić, że ten minerał odgrywa ważną rolę w prawidłowej pracy układu krążenia. Dba o właściwe napięcie naczyń krwionośnych, uczestniczy w przewodnictwie nerwowym i reguluje rytm serca. Przyczynia się także do regulacji ciśnienia tętniczego.

Pamiętaj jednak, że suszona persymona obfituje również w cukry proste. Dlatego należy sięgać po nią z umiarem. Na ten owoc w takiej formie powinny również uważać osoby cierpiące na przewlekłą chorobę nerek oraz pacjenci ze skłonnością do hiperkaliemii (podwyższonego poziomu potasu we krwi).

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