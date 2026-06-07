Aldi ścina ceny kaw nawet o 60 proc. Bez aplikacji i karty, ale jest haczyk

Promocje na kawy w ruszają już w najbliższy poniedziałek, 8 czerwca i potrwają niemal cały tydzień, aż do soboty 13 czerwca. To doskonała okazja, by bez pośpiechu uzupełnić domowe zapasy, zwłaszcza że znana sieć całkowicie rezygnuje z wymogu posiadania aplikacji czy karty lojalnościowej. Zapomnij o nerwowym szukaniu telefonu w kolejce. Zniżki nabijają się przy kasie bezpośrednio w momencie płatności. Aldi ułatwia codzienne zakupy, jednak nakłada na konsumentów rygorystyczne ograniczenia. Sprawdź szczegóły.

Te kawy kupisz 60 procent taniej

Uwagę przyciąga promocja ma wszystkie kawy rozpuszczalne dostępne w asortymencie sieci, między innymi Jacobs Crema, Nescafe Classic czy Dallmayr Gold. Możesz je dowolnie mieszać i łączyć w różne zestawy. Teraz zapłacisz za nie 60 procent mniej niż zwykle. Obniżka obejmuje jednak wyłącznie co drugi tańszy produkt. Jeśli kupisz wyłącznie jedno opakowanie, nie zaoszczędzisz ani grosza. Jest też dobra wiadomość. W tym przypadku nie ma mowy o żadnych ograniczeniach, jeżeli chodzi o liczbę towarów nabywanych w ramach akcji rabatowej.

Inne tanie kawy w Aldi

Aldi mocno przeceniło też kawę mieloną MK Cafe Premium. Teraz jedno opakowanie o pojemności 500 gramów kosztuje 25,99 zł (zamiast 43,99 zł). Rabat naliczy się jednak dopiero przy zakupie co najmniej dwóch sztuk. Obowiązuje też limit – 6 paczek na jednego klienta. Taniej kupisz też wariant ziarnisty kawy MK Cafe. Do wyboru masz wersję Crema lub Premium (1 kg). Jeśli włożysz do koszyka minimum dwa opakowania, na każde z nich wydasz 49,99 zł, czyli 40 procent mniej niż zwykle. Regularna cena wynosi bowiem 83,99 zł. Jedna osoba nie może nabyć więcej niż 6 opakowań ziaren w ramach opisanej promocji.

Zasada „zapłacisz mniej przy zakupie dwóch sztuk” obowiązuje również w przypadku kawy mielonej Home Barista marki Dallmayir. Sieć zmniejszyła koszt jednego opakowania o 27 procent (spadek z 36,99 do 26,99 zł). Nie nałożyła jednak na miłośników wskazanego produktu żadnych ograniczeń. Możesz wziąć tyle opakowań, ile chcesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu.

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