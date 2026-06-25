Schabowy i mielony mają go niewiele. Ta mała ryba dostarcza nawet 400 mg wapnia

Bardzo wielu Polaków nie wyobraża sobie obiadu bez mięsa. Od pokoleń w naszym kraju jest ono podstawowym elementem tego posiłku. Dania takie jak kotlet schabowy, mielony czy pieczony kurczak są często kojarzone z domowym obiadem i rodzinnymi spotkaniami. Jeśli nie jemy mięsa w nadmiarze, nie ma nic złego w jego spożywaniu. Warto jednak wpleść do swojego jadłospisu coś jeszcze.

Polacy jedzą je za rzadko

Mowa o szprotkach, czyli małych rybach. Ich ogromną zaletą jest to, że są bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Wspierają one pracę mózgu, chronią serce, obniżają poziom trójglicerydów i gaszą stany zapalne w organizmie. Dodatkowo zawierają dużo wapnia. Szprotki (zwłaszcza te z puszki czy wędzone) zjada się w całości – wraz z ośćmi. Pod wpływem obróbki termicznej stają się one miękkie i całkowicie jadalne, a to właśnie one zawierają wapń. W 100 g szprotek znajdziesz nawet do 300–400 mg wapnia. Dla porównania mięso z kurczaka czy wołowiny ma go tylko po kilka mg.

Zarówno szprotki, jak mięso dostarczają białka pełnowartościowego. Oznacza to, że zawierają wszystkie aminokwasy egzogenne (takie, których organizm nie jest w stanie sam wytworzyć). Szprotki mają jednak tę przewagę, że ich mięso zawiera mniej tkanki łącznej, przez co są łatwiejsze do strawienia. Układ pokarmowy radzi sobie z nimi więc lepiej.

Co więcej, ponieważ szprotki są małe i znajdują się nisko w łańcuchu pokarmowym, żyją krótko. Dzięki temu nie kumulują w sobie metali ciężkich (takich jak rtęć).

Sposoby na jedzenie szprotek

Szprotki można jeść na kilka sposobów. Najczęściej spożywa się je w całości. Szprotki konserwowe świetnie smakują na kanapkach z masłem, twarożkiem lub świeżymi warzywami. Można je również dodawać do sałatek, past rybnych czy podawać jako przekąskę z pieczywem i cytryną.

Wędzone szprotki będą dobrze smakować samodzielnie lub jako dodatek, na przykład do deski z przekąskami. Uważaj jednak na sól w tych rybach. Jeśli chodzi o szprotki wędzone lub w puszkach (szczególnie w sosach), mogą zawierać jej całkiem sporo, więc osoby z nadciśnieniem powinny kontrolować ich ilość w diecie. Zadbaj o regularne jedzenie szprotek, ale też innych ryb. Twój organizm z pewnością ci za to podziękuje.

W celu osiągnięcia korzyści zdrowotnych należy spożywać 1–2 rekomendowane porcje ryby tygodniowo, w tym przynajmniej jedną porcję ryby tłustej – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o szprotki

Czy szprotki są zdrowe i co zawierają?

Tak, szprotki są bardzo zdrowe. Są bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają pracę mózgu, chronią serce, obniżają poziom trójglicerydów i gaszą stany zapalne w organizmie. Dostarczają pełnowartościowego białka zawierającego wszystkie aminokwasy egzogenne. Ponadto charakteryzują się ogromną zawartością wapnia (aż 300–400 mg w 100 g produktu), co wyróżnia je na tle mięsa kurczaka czy wołowiny. Są również lekkostrawne (mają mniej tkanki łącznej niż mięso ssaków czy drobiu) i bezpieczne – ze względu na niską pozycję w łańcuchu pokarmowym i krótki tryb życia nie kumulują metali ciężkich, takich jak rtęć.

Czy szprotki je się z ośćmi i dlaczego warto to robić?

Tak, szprotki (szczególnie te z puszki oraz wędzone) zjada się w całości, razem z ośćmi. Pod wpływem obróbki termicznej ości stają się miękkie i całkowicie jadalne. Warto je spożywać, ponieważ to właśnie w ościach kryje się najwięcej cennego wapnia (w 100 g szprotek znajduje się do 300–400 mg wapnia, podczas gdy w wołowinie czy kurczaku jest to zaledwie kilka mg).

Jak jeść szprotki i z czym je podawać?

Szprotki można jeść na kilka sposobów:

Szprotki konserwowe (z puszki): doskonale smakują na kanapkach z masłem, twarożkiem lub świeżymi warzywami. Można je również dodawać do sałatek, past rybnych lub podawać jako samodzielną przekąskę z pieczywem i cytryną.

Szprotki wędzone: idealnie sprawdzą się jako samodzielna przekąska lub jako dodatek, na przykład na desce z przekąskami.

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