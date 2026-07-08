Sezon trwa krótko, więc jem je garściami. Dietetyk dał im 1. miejsce w rankingu

Latem warto korzystać z bogactwa sezonowych warzyw i owoców, które zachwycają świeżością, smakiem i różnorodnością. Truskawki, maliny, pomidory, ogórki czy młode warzywa nie tylko doskonale smakują, ale również dostarczają organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Są pełne witamin, minerałów, błonnika i naturalnych antyoksydantów, które wspierają zdrowie i dobre samopoczucie.

Najzdrowszy owoc w Polsce

Dietetyk Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu przedstawił stworzony przez niego ranking najzdrowszych owoców. Na pierwszym miejscu znalazła się czarna porzeczka, na którą właśnie teraz jest sezon.

Czarna porzeczka jest najbogatszym źródłem witaminy C. W 100 gramach owoców, czyli dwóch dużych garściach, znajduje się aż 180 mg tego składnika. Stanowi to 200 procent dziennego podstawowego zapotrzebowania na witaminę C – powiedział ekspert.

Wyjaśnił, że witamina C pełni szereg ważnych funkcji w naszym ciele. Między innymi bierze ona udział w produkcji kolagenu, który odpowiada za dobrą kondycję naszych naczyń krwionośnych, skóry, włosów, kości i stawów.

Do tego mało kto wie, że witamina C skutecznie obniża poziom kwasu moczowego we krwi, którego nadmiar zaburza nasze zdrowie metaboliczne – powiedział.

Właściwości witaminy C

Specjalista od zdrowego odżywiania zauważył również, że spożywanie naturalnych produktów bogatych w witaminę C wiąże się z mniejszym aż o 28 procent ryzykiem zachorowania na depresję. Autor powołał się na badanie „Associations of Dietary Vitamin C and E Intake With Depression. A Meta-Analysis of Observational Studies”.

Co więcej, dietetyk dodał, że przy regularnym jedzeniu takich produktów ryzyko złamań kości jest mniejsze o 28 procent, w przypadku ryzyka wystąpienia udaru mózgu zmniejsza się ono o 19 procent, a niektórych nowotworów, w tym raka płuc, o 18 procent.

Poza tym badacze zauważyli, że osoby, które dostarczają dużej ilości witaminy C wraz z pokarmem, aż o 21 procent rzadziej umierają przedwcześnie z powodu chorób układu krążenia” – dodał.

Inne zalety jedzenia czarnych porzeczek

Dodatkowo czarne porzeczki są bogate w potas. Zawierają około 320 mg w 100 g. Obfitują one także w silne przeciwutleniacze – antocyjany. Mają też bardzo wysokie ilości błonnika pokarmowego (8 g w 100 g). Odgrywa on bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wspiera pracę układu trawiennego, pomaga utrzymać regularność wypróżnień i korzystnie wpływa na kondycję jelit. Jest również ważnym elementem codziennej diety, ponieważ pomaga zapewnić uczucie sytości oraz wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

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