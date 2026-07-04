Polacy ignorują ją w sklepie, a ma mało tłuszczu i dużo białka. Najlepsza szynka na kanapki

Szynka jest jednym z najczęściej wybieranych dodatków do kanapek. Jej zastosowanie nie kończy się jednak tylko na połączeniu jej z pieczywem. Można użyć jej również jako składnika sałatek, tortilli, zapiekanek, omletów, makaronów czy domowej pizzy. Dzięki swojej uniwersalności pozwala szybko przygotować smaczne i wartościowe posiłki na wiele różnych sposobów.

Ta szynka to najlepszy wybór

Jednym z najlepszych wyborów będzie szynka drobiowa. Jest nie tylko smaczna, ale zawiera też dużą ilość białka, a przede wszystkim ma niższą zawartość tłuszczu niż wiele tradycyjnych wędlin wieprzowych. W ten sposób wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Dla wielu osób oznacza to możliwość spożywania pełnowartościowego źródła białka przy mniejszej kaloryczności, a przy tym jedzenia mięsa na kanapkach. Będzie też dobrym wyborem dla osób na diecie lekkostrawnej lub redukcyjnej.

Dietetyk Mateusz Szalajko w opublikowanym nagraniu na YouTube zauważa jednak, że problemem nie jest tylko to, co się je, ale też ile.

Porównanie szynki wieprzowej, czyli mięsa czerwonego, z szynką drobiową, czyli mięsem drobiowym, sprowadza się do trzech głównych czynników ryzyka – powiedział.

Zauważył, że jeśli oba produkty są przetworzone, czyli na przykład peklowane, oba zawierają azotyny i oba poddane były wysokiej temperaturze, przez co tworzą heterocykliczne aminy aromatyczne, to pod tym względem są podobnie ryzykowne.

Ale szynka drobiowa wydaje się być nieco lepszym wyborem – powiedział ekspert.

Specjalista od zdrowego odżywiania podsumował jednak, że niezależnie od koloru mięsa, najważniejszy jest jego skład.

Jak wybrać zdrową szynkę?

Wybierając szynkę, koniecznie przeczytaj więc etykietę. Pamiętaj, że im krótsza i bardziej przejrzysta lista składników, tym lepiej. Ważne jest, by zawierała jak najwięcej mięsa. Szukaj też szynki z minimalną ilością tłuszczu. Zwróć uwagę na dodatek soli. Jej nadmiar w diecie nie jest korzystny dla zdrowia, dlatego warto wybierać szynki o niższej zawartości sodu, jeśli producent podaje taką informację.

Nadmiar sodu jest powiązany z nadciśnieniem, udarami mózgu i rakiem żołądka – wyjaśnił.

Zgodnie z zaleceniami WHO dzienne spożycie soli nie powinno przekraczać 5 g.

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