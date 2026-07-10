Co jest zdrowsze: masło czy margaryna? Dietetyk nie ma wątpliwości, liczby potwierdzają

Masło od lat jest nieodłącznym elementem większości polskich domów. Wykorzystujemy je do smarowania pieczywa, przygotowywania wypieków oraz wielu codziennych potraw. Mimo jego popularności wiele osób zastanawia się, co będzie lepszym wyborem dla zdrowia – masło czy margaryna. Oba produkty mają swoje zalety i wady, dlatego warto poznać ich skład oraz wpływ na organizm, aby świadomie zdecydować.

Co jest zdrowsze: masło czy margaryna?

Temat tego, co jest zdrowsze: masło czy margaryna, przeanalizował w opublikowanym nagraniu dietetyk Michał Wrzosek.

Margaryna jest zdrowsza niż masło, mimo że jest mniej naturalna – powiedział.

Jak wyjaśnił ekspert, margaryna jest zdrowsza, ponieważ masło ma dużo więcej niezdrowych, nasyconych kwasów tłuszczowych. Masło ma 65 proc., a margaryna 7 proc. Dodał, że masło ma też mniej zdrowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Zauważył również, że zamiana 10 proc. kalorii z masła na margarynę zmniejsza stężenie złego cholesterolu LDL. Ekspert powołał się na badanie pod tytułem „Butter, Margarine and Serum Lipoproteins”.

Margaryny do smarowania pieczywa nie produkuje się już przez uwodornienie. Powstaje przez przeestryfikowanie tłuszczów i ten proces nie psuje budowy kwasów tłuszczowych – podsumował.

Jakie margaryny wybierać?

Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie margaryny są takie same i różnią się składem oraz przeznaczeniem.

Margaryny, które są aktualnie dostępne na rynku, możemy podzielić na dwie grupy – margaryny miękkie/kubkowe (te w pudełkach) oraz margaryny twarde (te w kostkach) – powiedziała dietetyczka Kinga Ołdak dla „Wprost”.

Ekspertka wyjaśniła również, że zdrowszym wyborem są te miękkie. Wytłumaczyła również, czym różnią się od twardych.

Zarówno margaryny miękkie, jak i twarde wytwarzane są z olejów roślinnych, natomiast zazwyczaj różnią się ilością tzw. „tropikalnych” tłuszczów, takich jak olej palmowy czy kokosowy, które mają stałą konsystencję i w większych ilościach wykorzystywane są do produkcji margaryn twardych – wyjaśniła ekspertka.

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