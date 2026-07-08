Teraz jest najlepsza. Ma witaminę C, błonnik i wspiera jelita, a Polacy wciąż ją lekceważą

To, co jemy każdego dnia, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie i poziom energii. Najczęściej skupiamy się na głównych składnikach posiłków, takich jak mięso, ryby, warzywa czy produkty zbożowe, zapominając, że równie istotną rolę odgrywają dodatki. To właśnie one nie tylko wzbogacają smak potraw, ale często dostarczają cennych witamin, minerałów czy innych związków o działaniu prozdrowotnym. Dobrym przykładem jest cebula dymka – niepozorny dodatek, który nie tylko dobrze smakuje, ale też wspomaga nasze zdrowie.

Wspiera jelita i nie tylko

Cebula dymka to nowalijka, której odmiany wiosenne sadzi się od końca marca do końca kwietnia. Zbiera się ją z kolei od czerwca do sierpnia, a więc właśnie teraz możemy się delektować tym zdrowym przysmakiem. Jest to prawdziwa „bomba witaminowa”. Przede wszystkim ma ona silne działanie antyoksydacyjne. Dymka jest bogata w kwercetynę oraz inne flawonoidy i związki siarki. Działają one jak naturalna tarcza neutralizująca wolne rodniki, co zmniejsza stan zapalny w organizmie i obniża ryzyko chorób cywilizacyjnych.

Zawiera także pokaźne ilości witaminy C (6mg w 100 g), dzięki czemu wspiera odporność i jest sprzymierzeńcem układu immunologicznego w walce z infekcjami. Regularne spożywanie dymki wpływa także pozytywnie na poziom cholesterolu oraz ciśnienia krwi. Zawiera też inulinę – naturalny błonnik pokarmowy i prebiotyk, który wspomaga mikrobiom jelitowy. W 100 g cebula dymka ma 1,7 g błonnika pokarmowego.

Pamiętaj jednak, że to wszystko nie zastąpi zdrowego stylu życia. To jedynie dodatek wspierający funkcjonowanie organizmu.

Jak wykorzystać cebulę dymkę?

Aby w pełni skorzystać właściwości cebuli dymki, najlepiej jeść ją na surowo, na przykład w sałatkach czy na kanapkach, ponieważ wysoka temperatura niszczy część witaminy C i cennych enzymów. Jest też świetnym dodatkiem do różnego rodzaju past warzywnych. Ja z kolei osobiście uwielbiam mieszać ją z twarogiem, jogurtem naturalnym, szczypiorkiem i odrobiną soli. Doskonale smakuje ze świeżymi bułeczkami.

Z kolei zielony szczypior świetnie sprawdza się jako aromatyczna dekoracja i przyprawa, nadając potrawom świeży, delikatnie cebulowy smak.

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