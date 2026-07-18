Siekam to warzywo i mieszam z serem. Nuggetsy bez mięsa znikają w chwilę

Nuggetsy bez mięsa? Wbrew pozorom inne produkty mogą doskonale je zastąpić. Udowodniła to psychodietetyczka Joanna Anger. Pokazała, jak przygotowuje osławione przysmaki przy użyciu taniego i łatwo dostępnego składnika. Jej patent pozwala na przemycenie do rodzinnego menu większej ilości warzyw i stworzenie pożywnego posiłku przy niewielkim nakładzie pracy. Domownicy najadają się do syta i nikt nie tęskni za kurczakiem.

Prosty patent na chrupiące nuggetsy bez mięsa

Bazą tych przysmaków jest kalafior. Nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów kulinarnych. Wystarczy go podzielić na różyczki, lekko podgotować i połączyć z paroma innymi składnikami. Specjalistka sięga po czosnek, szalotkę, jajka, ser, mąkę i przyprawy. Całość dokładnie miesza, a potem formuje nuggetsy, obtacza je w bułce tartej, skrapia oliwą i wstawia do nagrzanego piekarnika.

Wskazówka: Nuggetsy z kalafiora możesz też przygotować w air fryerze. Nastaw urządzenie na 200 stopni Celsjusza i piecz przysmaki przez 15 minut.

Przepis: Nuggetsy z kalafiora Złocista i chrupiąca przekąska, która syci na długo i nie wymaga wiele pracy. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 60 w każdej porcji Składniki 1 średni kalafior

1 cebula dymka

2 jajka

2 łyżki mąki

3 łyżki tartego sera

pół łyżeczki suszonego oregano

1 ząbek czosnku

sól i pieprz

oliwa Dodatkowo: bułka tarta do obtoczenia Sposób przygotowania Szykowanie kalafioraWarzywo obierz z liści, wytnij łodygę i podziel na mniejsze różyczki. Zalej wodą i gotuj na średnim ogniu pod przykryciem, aż warzywo lekko zmięknie. Odcedź, ostudź, a następnie drobno posiekaj nożem. Robienie farszuPrzełóż posiekany kalafior do garnka, wbij jajka, wsyp tarty ser oraz mąkę. Dodaj posiekaną dymkę razem ze szczypiorkiem, oregano, szczyptę soli, pieprz i przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku. Całość dokładnie wymieszaj, aby warzywo jeszcze bardziej się rozpadło i połączyło z resztą dodatków. Pieczenie nuggetsówNakładaj w dłonie małą ilość farszu i formuj nadając im odpowiedni kształt. Obtocz każdy kawałek w bułce tartej i ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Polej niewielką ilością oliwy i wstaw do piekarnika nagrzanego do 200°C z termoobiegiem. Piecz 15-20 minut ns złoty kolor.

Nuggetsy z kalafiora – propozycja podania

Te chrupiące kąski kalafiorowe świetnie komponują się z wieloma różnymi składnikami. Smakują obłędnie w towarzystwie młodych ziemniaków oprószonych świeżym koperkiem i mizerii. Śmiało możesz dorzucić je też do pełnoziarnistej tortilli. Wystarczy ułożyć na placku trochę sałaty, pokrojonego w kostkę pomidora, czerwoną cebulę i polać całość sosem czosnkowym.

Najlepiej sprawdzi się domowy dip na bazie jogurtu naturalnego. Możesz też oczywiście sięgnąć po gotową propozycję. Wybierając tego typu produkty w sklepie, zwróć szczególną uwagę na skład artykułów spożywczych. Wkładaj do koszyka te z krótkim składem, bez konserwantów, cukru, zagęszczaczy czy wzmacniaczy smaku.

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