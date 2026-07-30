Gotowiec z Lidla ma aż 43 g białka w jednej porcji. Ekspert poleca go na błyskawiczny obiad

Posiłki ze sklepowych półek często budzą nasze obawy. Kojarzymy je z konserwantami, nadmiarem soli i znikomą wartością odżywczą. Zazwyczaj sięgamy po nie z pewnymi wyrzutami sumienia. Niesłusznie, bo na rynku coraz częściej można znaleźć gotowe dania z przyzwoitym składem. Na jedną z takich „perełek” trafił w Lidlu Bartłomiej Szkutnik, twórca portalu Fit Recenzje, który od lat namawia Polaków do dokonywania bardziej przemyślanych zakupów. Zobacz, co dokładnie poleca.

To gotowe danie z Lidla zachwyciło eksperta

Tym razem uznanie specjalisty zyskały pulpeciki drobiowe w sosie paprykowo-pomidorowym z cukinią i makaronem marki Body Chef. Świetnie sprawdzą się na obiad, bo dostarczają solidnej porcji energii. Jedna porcja to 604 kcal. Nie są to jednak „puste kalorie” pozbawione wartości odżywczych. Posiłek dostarcza bowiem aż 43 gramów białka.

Dzięki temu hamuje głód na wiele godzin i zapobiega podjadaniu czy sięganiu po słodycze. To ważne nie tylko dla osób, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów, ale także tych aktywnych fizycznie. Warto podkreślić, że proteiny wspomagają regenerację mięśni po wysiłku fizycznym.

Triki na „ulepszenie” gotowych pulpecików

Choć wspomniane pulpeciki drobiowe to świetna propozycja sama w sobie, możesz z łatwością podnieść ich wartość odżywczą. Wystarczy dorzucić do dania garść świeżych liści szpinaku lub dodatkową porcję warzyw. Ten prosty zabieg zwiększy ilość błonnika w posiłku, a także wielu innych cennych składników odżywczych i mikroelementów. Warto przy tym pamiętać, że nawet najlepsze gotowe danie nie powinno stanowić podstawy codziennego jadłospisu. Dobra dieta musi być różnorodna i opierać się przede wszystkim na niskoprzetworzonych produktach spożywczych, a w szczególności owocach, warzywach i wyrobach pełnoziarnistych.

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