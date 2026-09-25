W Biedronce promocja „1+1 gratis” na dobrą kawę. Już od dzisiaj, ale jest mało czasu

Jeśli chcemy trochę zaoszczędzić na kawie, która potrafi być dość droga, to najlepiej kupować ją na różnego rodzaju promocjach w supermarkecie. Często można znaleźć ulubioną w niższej cenie. Dzięki temu możemy pić dobrą kawę, a jednocześnie nie wydawać na nią niepotrzebnie dużej kwoty. W najnowszej gazetce Biedronki znalazła się świetna oferta na ten produkt.

Tania kawa w Biedronce

Pierwsza oferta dotyczy kawy mielonej Tchibo Exclusive (250 g) w promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Przy zakupie dwóch opakowań cena za jedno wynosi 14,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 17,99 zł, a cena regularna bez zniżki wynosi 29,99 zł za opakowanie. Obowiązuje limit dzienny wynoszący 4 sztuki (maksymalnie 2 w gratisie) na kartę.

Druga oferta to supercena na kawę rozpuszczalną Jacobs Cronat Gold (200 g). Produkt dostępny jest w cenie 24,99 zł za słoik dla posiadaczy karty Moja Biedronka, przy czym najniższa cena tego produktu z ostatnich 30 dni wynosiła 37,39 zł. W przypadku tej oferty również obowiązuje limit dzienny wynoszący 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. Te promocje trwają 25-26 września, więc należy się spieszyć.

Czy picie kawy jest zdrowe?

Kawa może mieć bardzo pozytywny wpływ na nasz organizm. Warunkiem jest jednak picie jej w umiarkowanych ilościach. Zawiera kofeinę, która pomaga poprawić koncentrację, zmniejszyć uczucie zmęczenia i zwiększyć czujność. Jest także źródłem antyoksydantów, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym (może on prowadzić do wielu chorób przewlekłych). Należy też pamiętać o tym, że wbrew powszechnym przekonaniom, kawa wcale nie odwadnia. Nie wypłukuje również magnezu.

Mało tego, jedna filiżanka espresso dostarcza około 25 mg magnezu – powiedział w opublikowanym nagraniu na YouTube dietetyk dr Michał Wrzosek.

Wyjaśnił też, dlaczego warto pić kawę.

Bo zmniejsza ryzyko depresji, cukrzycy i chorób serca, a do tego może pomóc schudnąć, bo zmniejsza wydajność ćwiczeń i zmniejsza uczucie głodu – dodał.

Warto jednak pamiętać, że zbyt duża ilość kawy może powodować między innymi problemy ze snem, rozdrażnienie czy kołatanie serca.

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