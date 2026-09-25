Paprykarza już nie kupuję. Tę pastę z makreli robię w 5 minut i podkręcam 1 dodatkiem

Gotowe smarowidła są wygodne, ale tę pastę robię tak szybko, że coraz rzadziej po nie sięgam. Wystarczy makrela w pomidorach, kilka prostych dodatków i 5 minut, żeby przygotować wyraziste smarowidło do chleba.

Ta rybna pasta z powodzeniem zastąpi sklepowy paprykarz

Tradycyjny paprykarz łączy rybę z ryżem, koncentratem pomidorowym, olejem, cebulą i przyprawami. W tej propozycji zastępują go jajka ugotowane na twardo, które wzbogacają pastę w białko i łagodzą wyrazisty smak makreli w pomidorach. To właśnie ona gra tu pierwsze skrzypce. Wybierając ją w sklepie, zwróć uwagę na wszystko, co ma w składzie. Sięgaj po produkty z prostą, krótką i czytelną etykietą, bez konserwantów, barwników oraz innych niepotrzebnych dodatków. Największą zaletą tej receptury jest prostota. Nie musisz wzbogacać jej o majonez czy olej. Pomidorowy sos zapewnia paście odpowiednią wilgotność. Z kolei jajko działa niczym „spoiwo” i łączy poszczególne składniki.

Smarowidło nie tylko świetnie smakuje, ale też dostarcza wielu cennych wartości odżywczych. Jest źródłem wartościowego białka, które zapewnia długie uczucie sytości po posiłku i wspiera regenerację tkanek. Zawiera też cenne kwasy omega-3, głównie EPA i DHA. Związki te pełnią ważne funkcje w organizmie. Uczestniczą też w regulowaniu procesów zapalnych i wspierają pracę serca.

Prosta i odżywcza pasta z makreli w 5 minut

Wyrazisty smak pasty to nie tylko zasługa makreli w pomidorach, ale również srirachy, Chodzi o tajski sos z papryczek chili, marynowanego czosnku, octu i przypraw. Jeśli nie masz go w domu, wykorzystaj ketchup z dobrym składem i odrobinę ostrej papryki. Pamiętaj, że smarowidło nie potrzebuje już soli.

Rada: Ogórki konserwowe możesz zamienić na kiszone. Wszystko zależy od tego, jakie smaki najbardziej preferujesz.

Wskazówka: Składniki możesz też rozdrobnić widelcem zamiast blendować. Pasta będzie wtedy mniej gładka, a kawałki jajka, ogórka i cebuli pozostaną bardziej wyczuwalne.

Przepis: Pasta kanapkowa z makreli Zrobisz ją w 5 minut z łatwo dostępnych składników. Bije na głowę sklepowe smarowidła.. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 236 w każdej porcji Składniki 300 g makreli w pomidorach

3 ugotowane na twardo jajka

150 g ogórków konserwowych

40 g cebuli

5 g sosu sriracha

pieprz do smaku Sposób przygotowania Szykowanie składnikówPokrój jajka i warzywa na mniejsze kawałki. Wrzuć wszystkie składniki do blendera i zmiksuj na gładką masę. Dopraw do smaku.

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