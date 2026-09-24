Dietetyczka poleca te 5 gotowców z Biedronki. Na 1 miejscu jesienny, rozgrzewający klasyk

Zdarza się, że nie mamy czasu i siły, by przygotowywać w domu wartościowe posiłki. Często sięgamy wtedy po „gotowce” z supermarketu. Zazwyczaj uznaje się je za dość niezdrowe, jednak nie jest to regułą. Należy wiedzieć, jakie produkty wybierać, ponieważ wśród nich mogą znaleźć się również wartościowe „perełki”.

Najlepsze gotowce z Biedronki

Dietetyczka Oliwia Glenc opublikowała na Instagramie wpis, w którym poleciła gotowe potrawy z Biedronki.

W samej Biedronce obok siebie znajdziemy produkty o naprawdę różnym składzie. Dlatego chcę Wam pokazywać, które z nich warto wybierać, kiedy potrzebujecie czegoś „na szybko” – zaznaczyła na samym początku specjalistka.

Na pierwszym miejscu znalazł się rozgrzewający klasyk idealny na jesień, czyli zupa krem z dyni marki własnej „Biedronka”.

Prosty skład, dynia, warzywa i śmietana, bez zbędnych dodatków – wyjaśniła ekspertka.

Kolejnym daniem, po które warto sięgnąć, są ziemniaczki z papryką marki „Pri”.

Bez konserwantów, gotowy dodatek do obiadu w kilka minut.

Specjalistka od zdrowego odżywiania poleca również lunchbox z kurczakiem, makaronem i mozzarellą. Wyjaśniła, że jest to „sensowna opcja na szybki lunch poza domem”. Dobrym wyborem będzie również lunchbox w stylu Cezar – sałata, kurczak, grzanki.

Kiedy musisz kupić coś na szybko, może naprawdę uratować sytuację – powiedziała dietetyczka.

Jest to też dobre rozwiązanie, ponieważ nie ma konieczności podgrzewania tej potrawy, w przeciwieństwie do pozostałych.

Ostatnim polecanym gotowcem jest owsianka proteinowa Oy!Che z wiśnią.

Ma 12 g białka na porcję, bez konserwantów – szybka opcja na drugie śniadanie – podsumowała.

Na to zwróć uwagę

Kupując gotowe potrawy, musisz przede wszystkim zwrócić uwagę na ich skład. Dobrze jest sprawdzić ilość soli, cukru i tłuszczu, ponieważ w gotowych daniach może ich być sporo. Wybieraj produkty, które mają dużą ilość błonnika pokarmowego, ponieważ dobrze działa na jelita, a także sprawia, że czujemy się dłużej syci. Istotna jest także zawartość białka – jest ono konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Przed zakupem warto porównać kilka produktów i wybrać ten, którego skład jest najlepszy.

Gotowiec nie jest z definicji zły. Liczy się skład, wartość odżywcza, porcja i to, jak wygląda cała Twoja dieta, a nie jeden produkt zjedzony w zabieganym dniu – podsumowała dietetyczka.

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