Nie śliwki i nie jabłka. Jesienią ścieram to warzywo i piekę wilgotne ciasto

Przepis znalazłam u blogerki kulinarnej, Katarzyny Puławskiej i zainteresował mnie przede wszystkim przez jeden składnik. Do startej marchewki trafia bowiem sporo gęstego jogurtu greckiego. Dzięki temu po upieczeniu środek jest miękki, dość zwarty i nie jest suchy jak biszkopt. Do tego, by upiec to ciasto, wystarcza kilka łatwo dostępnych składników.

Krem jest osobną warstwą w tym deserze i można z niego zrezygnować. Sam marchewkowy spód spokojnie broni się bez dodatków.

Prosty patent na ciasto marchewkowe

Marchewkę najlepiej zetrzeć na drobnych oczkach. Jeśli ma dużo soku, wystarczy odlać nadmiar płynu. Mocne odciskanie nie jest potrzebne, bo pozbawiłoby ciasto części wilgoci. Warzywo połącz z jogurtem i jajkami, a następnie dosyp pozostałe składniki i całość wymieszaj. Jeżeli chcesz urozmaicić strukturę wypieku, wzbogać masę o posiekane orzechy włoskie, startą skórkę pomarańczy albo kawałki gorzkiej czekolady o wysokiej zawartości kakao (minimum 70 procent). Dobrze sprawdzi się też szczypta cynamonu lub gałki muszkatołowej. Ciasto przelej do małej foremki i piecz przez około 45-50 minut.

Ciasto marchewkowe – przydatne wskazówki

Gotowy wypiek możesz posmarować prostym kremem na bazie serka śmietankowego, masła i cukru pudru. Pozwól mu całkowicie ostygnąć, zanim zaczniesz dekorowanie. Na ciepłym spodzie masło zacznie się topić, a krem będzie spływać zamiast tworzyć równą warstwę. Gotowy deser wstaw do lodówki, żeby wierzch stężał i łatwiej było pokroić go na porcje.

Dobrze sprawdzi się też – jak podkreśla Katarzyna Puławska – „polewa” na bazie odżywki białkowej i mleka bądź napoju roślinnego. Wystarczy około 30 g proszku na 20 ml płynu. Dolewaj go stopniowo do uzyskania pożądanej konsystencji, a następnie odstaw całość na 5-10 minut.

Rada: Jeśli wolisz prostsze i szybsze rozwiązania, wykorzystaj zwykły jogurt naturalny typu greckiego lub islandzkiego. Jego kwaskowy smak świetnie „przełamie” słodycz deseru.

Przepis: Ciasto marchewkowe z jogurtem Pyszny jesienny deser z prostych składników. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 209 w każdej porcji Składniki Na ciasto: 300 g marchewki

2 jajka

240 g jogurtu greckiego

100 g mąki pełnoziarnistej

30 g słodzika

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia Na krem: 200 g serka śmietankowego

50 g masła

3-4 łyżeczki cukru pudru (lub zmielonego słodzika) Sposób przygotowania Szykowanie marchewkiUmyj dokładnie i obierz świeże marchewki ze skórki. Zetrzyj je na tarce o drobnych oczkach prosto do dużej miski. Wyrabianie ciastaDo naczynia z marchewką dorzuć jajka, gęsty jogurt, ulubioną mąkę, słodzik oraz proszek do pieczenia. Wymieszaj wszystko dokładnie dużą łyżką do uzyskania gładkiej masy. Przełóż gotowe ciasto do małej foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczenie ciastaWstaw foremkę z ciastem do piekarnika rozgrzanego do 170°C w trybie góra-dół. Piecz całość przez około 45-50 minut. Po wyznaczonym czasie wyciągnij blachę z pieca i dokładnie wystudź gotowy deser. Szykowanie kremu (opcjonalnie)Szykowanie kremu Miękkie masło utrzyj dokładnie z serkiem śmietankowym oraz cukrem pudrem. Nałóż gotową masę na całkowicie ostudzone ciasto. Rozsmaruj krem równomiernie po całej powierzchni wypieku i posyp calość orzechami.

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