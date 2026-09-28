Ta zupa z Lidla ma 252 kcal. Dietetyczka: „To moje ukochane danie na szybko”

„Wszyscy mówią, że dania gotowe to syf. A jak jest naprawdę? Jestem dietetyczką kliniczną i ekspertką od jelit i chodźcie sprawdzimy to razem” – tak jeden ze swoich najnowszych materiałów udostępnionych w sieci rozpoczyna Roksana Środa. Specjalistka bierze „pod lupę” asortyment Lidla. Jedna z propozycji sieci szczególnie przypadła jej do gustu. To zupa tajska marki Chef Select. Zobaczcie, dlaczego warto wrzucić ją do koszyka.

Ta gotowa zupa z Lidla skradła serce dietetyczki

Propozycja znanej sieci zachwyca przede wszystkim prostą i naturalną recepturą. „Ma same naturalne składniki, mnóstwo warzyw, przyprawy i nie zawiera cukru, więc super” – podkreśla Roksana Środa w opublikowanym nagraniu. W zupie znajdziemy między innymi ekstrakt z kokosa, ziemniaki, przyprawione mięso z uda z kurczaka, pora, paprykę czerwoną, paprykę zieloną, czerwoną pastę curry i imbir.

To jest moje ukochane danie na szybko – dodaje specjalistka.

Wartość odżywcza gotowca z Lidla również prezentuje się całkiem przyzwoicie. Jedna sugerowana porcja, czyli 450 mililitrów, ma 252 kalorie, około 7 gramów białka i błonnika. Niestety dostarcza też sporej ilości soli – ponad 3 gramy. Warto pamiętać o tym przy planowaniu kolejnych posiłków w ciągu dnia. Nadmiar tego składnika w jadłospisie wywiera negatywny wpływ na zdrowie i może przyczynić się do rozwoju wielu schorzeń, między innymi nadciśnienia tętniczego.

Gotowa zupa tajska – propozycja podania

Zupę wystarczy podgrzać w garnku lub kuchence mikrofalowej. Można śmiało potraktować ją jako bazę i wzbogacić o inne składniki. „Dorzucam warzywa, mrożone krewetki i mam super pełnowartościowy posiłek” – wskazuje Roksana Środa. To prosty sposób na zwiększenie ilości białka i błonnika w daniu, co z kolei przekłada się na dłuższe uczucie sytości po obiedzie i pozwala zmniejszyć ryzyko podjadania. To ważne zwłaszcza dla osób na diecie redukcyjnej, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów.

Czytaj też:

Ten jesienny gotowiec z Biedronki ma tylko 117 kcal. Dietetyczka mówi wprost: „realnie polecam” Czytaj też:

Gotowca z Lidla nie wrzucam od razu na patelnię. Dorzucam szklankę strączków i robię mielone