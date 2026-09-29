Jutro Aldi rozdaje markową kawę 1+1 gratis. Dzień później inny hit po 2,99 zł

Wrzesień dobiega końca, a Aldi nie zwalnia tempa. Sieć przygotowała jeszcze jedną niespodziankę dla miłośników „małej czarnej”. Tym razem rozdaje za darmo popularną kawę mieloną. Możesz ją zgarnąć bez karty i aplikacji. A to dopiero początek dobrych okazji. Zobacz, co dokładnie musisz zrobić, by odciążyć domowy budżet.

Jednodniowa oferta na dobrą kawę

To oferta z serii „1+1 gratis”. Promocja obejmuje kawę mieloną Eduscho Family Classic Coffee w opakowaniu o pojemności 500 gramów. Jeśli chcesz dostać ją za darmo, musisz włożyć do koszyka co najmniej dwie paczki za jednym zamachem. Wtedy przy kasie zapłacisz tylko za jedno opakowanie. Cena regularna za sztukę wynosi 37,99 zł.

Pamiętaj przy tym o kilku ważnych kwestiach. Akcja trwa tylko jeden dzień. Zaczyna się i kończy w środę, 30 września 2026 roku. Nie zwlekaj więc zbyt długo z decyzją o uzupełnieniu domowych zapasów. Jeżeli zrobisz zakupy w innym terminie, nie zaoszczędzisz. Nie zapominaj też o ograniczeniach, jakie Aldi narzuciło miłośnikom „małej czarnej”. Limit to 4 kawy na jednego klienta.

Mleko UHT taniej w Aldi

Jeśli lubisz latte, to z pewnością ucieszy cię informacja, że sieć przecenia mleko UHT Łaciate 3,2% w litrowych kartonach. Ta promocja rusza w czwartek i wygasa w sobotę (1-3 października 2026 roku). Jego cena „spadnie” o 33 procent – z 4,49 zł na 2,99 zł. Rabat nalicza się jednak dopiero przy jednorazowym zakupie minimum trzech sztuk. Jest też dobra wiadomość. W tym przypadku Aldi nie przewidziało żadnych limitów. Możesz wziąć tyle kartonów, ile udźwigniesz, nie tracąc okazji do skorzystania z obniżki.

Pamiętaj, że mleko UHT możesz wykorzystać w kuchni nie tylko jako dodatek do „małej czarnej”. To również doskonały składnik sosów, owsianek, ciast i różnego rodzaju deserów. Zamknięte kartony możesz przechowywać w kuchennej szafce. Dopiero otwarte opakowania trzeba przenieść do lodówki.

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