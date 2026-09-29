Dietetyczka robi te kanapki w 5 minut. Mają ponad 42 g białka i sycą na długo

:Pomysłem na to pyszne śniadanie podzieliła się w sieci dietetyczka Anna Kisielewicz. Jego główną bohaterką jest pasta rybna. Nie kupisz jej w żadnym sklepie, ale możesz przygotować smarowidło w domu. I to bez większego wysiłku. Wystarczy, że połączysz tani produkt z puszki z kilkoma prostymi dodatkami.

Patent na sycące śniadanie od dietetyczki

Kanapki kojarzą się zwykle z szybką i niezbyt sycącą przekąską, ale w tej wersji hamują głód na wiele godzin. To pasta z tuńczyka na żytnim pieczywie. Ekspertka radzi, by podać ją z roszponką, natką pietruszki i pestkami dyni. To źródła witaminy C, która wspomaga wchłanianie żelaza zawartego w proponowanym śniadaniu. Anna Kisielewicz podkreśla, że dostarcza ono jeszcze innego cennego składnika. I to w naprawdę sporych ilościach. Przedstawiony „zestaw” składników zawiera ponad 42 gramy protein, czyli więcej niż niejedna owsianka. Ma 566 kalorii. Wspomniane wartości dotyczą całego posiłku, a nie poszczególnych produktów.

Domowa pasta z tuńczyka

Powstaje na bazie ryby z puszki, wegańskiego majonezu i przypraw. Jeśli chcesz możesz dorzucić do niej również pestki dyni. Wcześniej podpraż je na suchej patelni. Dzięki temu uwolnią jeszcze więcej aromatu i smaku. Pamiętaj, by dokładnie odsączyć tuńczyka z zalewy. Nadmiar płynu niepotrzebnie rozrzedzi majonez i sprawi, że pieczywo szybko nasiąknie. Składniki możesz rozgnieść widelcem pozostawiając niewielkie kawałki albo zmiksować w blenderze na gładką masę.

W recepturze pojawia się majonez wegański, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać także klasyczny odpowiednik. Jeśli obawiasz się zbyt dużej liczby kalorii użyj mniejszych ilości sosu i połącz je z jogurtem naturalnym, na przykład typu greckiego.

Wskazówka: Pasta sprawdza się nie tylko jako smarowidło do pieczywa, ale również tortilli. Najlepszym wyborem będzie ta pełnoziarnista.

Przepis: Pasta z tuńczyka Szybkie i sycące smarowidło do pieczywa. Robi się niemal samo w zaledwie parę minut. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 79 w każdej porcji Składniki Na pastę: 125 g tuńczyka w sosie własnym

30 g majonezu wegańskiego

15 g pestek dyni (opcjonalnie)

pieprz do smaku Na kanapki: 121 g bułki żytniej (2 sztuki) lub 4 kromki żytniego pieczywa

1 pęczek natki pietruszki

50 g roszponki

15 g pestek dyni Sposób przygotowania Szykowanie rybyTuńczyka wyciągnij z puszki i starannie odsącz z nadmiaru zalewy. Przełóż go do głębokiego talerza lub blendera Łączenie składnikówDo ryby dodaj wegański majonez. Jeśli chcesz możesz dorzucić pestki dyni (15 g) i małą garść natki pietruszki. Zblenduj wszystko na gładką mase. Składanie kanapekPokrój żytnie pieczywo na kromki. Nałóż na nie przygotowaną pastę rybną. Udekoruj wierzch listkami świeżej, umytej roszponki., natki pietruszki i pestkami dyni.

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