Przepis dietetyczki na zdrowsze cynamonki. Pamiętaj o zasadzie z mąką, a wyjdą obłędnie puszyste

Gdy zaczyna się jesień, a na dworze jest coraz zimniej i bardziej pochmurno, często poprawiamy sobie nastrój pysznymi deserami. Królują teraz te z korzennymi przyprawami. Poza plackiem ze śliwkami czy szarlotką popularne o tej porze roku są również cynamonki. Już sam zapach tej przekąski sprawia, że dzień staje się lepszy.

Przepis na cynamonki z niskim indeksem glikemicznym

Dietetyczka dr Paulina Ihnatowicz opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym podała przepis na cynamonki, czyli popularny jesienny deser. Zaletą słodkości z tej receptury jest to, że ma niski indeks glikemiczny. Powoduje to wolniejszy i bardziej stopniowy wzrost poziomu cukru we krwi. Sprzyja to dłuższemu uczuciu sytości, ogranicza nagłe wahania energii oraz ochotę na słodkie przekąski.

Żeby ten deser się udał, musisz przestrzegać kilku ważnych wskazówek. Przede wszystkim pamiętaj, że mleko powinno być ciepłe, ale nie gorące. Zbyt wysoka temperatura może osłabić działanie drożdży. Powinno być przyjemnie ciepłe w dotyku.

Często mamy też nawyk dosypywania dodatkowej porcji mąki, gdy ciasto wydaje się za bardzo klejące. W tym wypadku to błąd. Po kilku minutach wyrabiania powinno stać się bardziej elastyczne. Przestanie dzięki temu też przyklejać się do rąk.

Bardzo istotne jest też to, by ciasto porządnie wyrosło. Najlepiej odstawić je w ciepłe miejsce, bez przeciągów. Czas wyrastania może się nieco różnić w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Nie wałkuj ciasta też zbyt cienko. To błąd, który popełnia wiele osób. Prostokąt powinien mieć około kilku milimetrów grubości. Musisz zadbać też o równomierne rozprowadzenie nadzienia. Z kolei podczas zwijania nie ściskaj rulonu zbyt mocno. Ciasto powinno być zwinięte dość ciasno, ale z zachowaniem odrobiny przestrzeni na wyrastanie.

Układając rollsy na blaszce, zostaw im trochę przestrzeni między sobą. Jest to potrzebne, ponieważ ciasto wyrośnie podczas pieczenia.

Przepis: Rollsy cynamonowe Ten wypiek smakuje naprawdę doskonale. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 40 min. Liczba porcji 9 Liczba kalorii 196 w każdej porcji Składniki Składniki na ciasto: 8 g drożdży instant

130 ml ciepłego mleka 1,5%

32 g odżywki białkowej

40 g erytrolu lub ksylitolu

250 g mąki (150 g mąki orkiszowej + 100 g mąki pszennej pełnoziarnistej)

40 ml oliwy z oliwek

1 jajko Składniki na nadzienie: 15 ml mleka

10 g cynamonu

50 g ksylitolu Sposób przygotowania Mieszanie mleka z drożdżamiDo ciepłego mleka dodaj drożdże i odstaw na 4 minuty. Mieszanie pozostałych składnikówW misce wymieszaj mąkę z odżywką białkową. Dodaj słodzik, jajko oraz oliwę. Wyrabianie ciastaWyrabiaj ciasto przez około 10 minut ręcznie lub za pomocą miksera planetarnego. Wyrastanie ciastaOdstaw ciasto do wyrośnięcia na około 50 minut. Formowanie i nadziewanieWyrośnięte ciasto wyrabiaj ręką przez kilka minut, a następnie rozwałkuj je na kształt prostokąta. Delikatnie posmaruj ciasto mlekiem, a następnie posyp równomiernie cynamonem i ksylitolem. Zwijanie ciastaZwiń ciasto w rulon, a następnie podziel na 8 części. PieczenieRollsy ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez około 15–20 minut.

Pomysły na inne jesienne wypieki

Jesień jest idealnym czasem na ciepłe i pachnące wypieki, więc warto to dostatecznie wykorzystać. Jest to sezon między innymi na dynie, więc możesz przyrządzić ciasto z tego warzywa lub tartę z dynią i karmelizowanymi gruszkami. Korzystaj też z tego, że właśnie przypada ten czas w roku, kiedy jabłka są najsmaczniejsze. Poza klasyczną szarlotką możesz też upiec ciasto drożdżowe lub kruche z jabłkami, budyniem i kruszonką. Jeśli lubisz bardziej jesienne smaki, świetnie sprawdzi się również ciasto jabłkowo-orzechowe z dodatkiem cynamonu i odrobiny miodu.

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