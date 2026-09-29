Dietetyczka wskazała najlepszy majonez. Ma 2 razy mniej kalorii i tłuszczu niż „Winiary”

Majonez w Polsce jest niezwykle popularnym dodatkiem do wielu potraw. Używamy go między innymi do sałatek czy kanapek. Dużo osób nie potrafi wyobrazić sobie bez niego frytek czy jajek na twardo. Jego smak sprawia, że dania są bardziej wyraziste, a przez to smaczniejsze.

Dietetyczka poleca ten majonez

Dietetyczka dr Paulina Inatowicz opublikowała na Instagramie nagranie, w którym poleciła, jej zdaniem, najlepszy majonez. I wcale nie jest to najpopularniejsza wśród Polaków opcja, czyli majonez Winiary, który choć jest smaczny, to jest także prawdziwą „bombą kaloryczną”. W 100 g ma on aż 700 kcal i 76 g tłuszczów. Oznacza to, że jedna łyżka majonezu ma 105 kcal. Okazuje się, że jest znacznie lepsza alternatywa. Idealna między innymi dla osób, które są na diecie odchudzającej ale też tych, którzy po prostu dbają o zdrową dietę.

Majonezem, który można polecić, jest ten od marki „Go Vege”, dlatego, że w 100 g ma 300 kcal i 30 g tłuszczów – powiedziała specjalistka od zdrowego odżywiania.

To daje ponad dwa razy mniej tłuszczu i kalorii niż w przypadku popularnego majonezu Winiary. Okazuje się więc, że wystarczy mała zmiana w swoich nawykach zakupowych, by realnie wpłynąć pozytywnie na zdrowie.

Ekspertka przedstawiła także skład tego majonezu wegańskiego. Ten produkt zawiera wodę, olej rzepakowy, musztardę, skrobię modyfikowaną, ocet, cukier, sól i gumę ksantanową.

Więc ten skład też jest dość w porządku – podsumowała.

Jakie majonezy wybierać? Rady

Z kolei dietetyk Jakub Woźniak w opublikowanym nagraniu na YouTube podpowiedział, co powinno znajdować się w majonezie. Składniki bazowe to olej roślinny, żółtka jaj kurzych. Są w tym produkcie też zawarte różne dodatki. Musztarda zaostrza smak i podbija jego wyrazistość, z kolei ocet czy sok z cytryny mają te same właściwości, ale są obecne głównie w majonezach wegańskich. Sól pozwala na uzyskanie odpowiednich walorów smakowych tego sosu, jednak jej ilość powinna być możliwie jak najmniejsza, najlepiej poniżej 1 g na 100 g produktu.

Ekspert wyjaśnił, że dobry majonez charakteryzuje się jak najmniejszą ilością dodatków do żywności lub ich brakiem. Nie powinno być w nim też zbędnych wypełniaczy. Zwróć również uwagę na niską zawartość cukru.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wybór zdrowego majonezu

Jaki majonez jest najmniej kaloryczny i polecany przez dietetyków?

Dietetycy zwracają uwagę na majonezy roślinne, np. majonez marki „Go Vege”. W 100 g zawiera on 300 kcal oraz 30 g tłuszczu, co sprawia, że ma ponad dwukrotnie mniej kalorii i tłuszczu niż tradycyjne majonezy (takie jak Winiary, które mają ok. 700 kcal i 76 g tłuszczu na 100 g).

Czym różni się majonez tradycyjny od majonezu wegańskiego?

Tradycyjny majonez bazuje na oleju roślinnym i żółtkach jaj kurzych. W wersjach wegańskich jajka są zastępowane wodą, skrobią modyfikowaną oraz substancjami zagęszczającymi (jak guma ksantanowa), a wyrazisty smak uzyskuje się dzięki dodaniu musztardy, octu lub soku z cytryny.

Co powinien zawierać majonez o dobrym składzie?

Dobry majonez składa się z podstawowych, naturalnych składników: oleju roślinnego, żółtek jaj (w wersji tradycyjnej) lub soku z cytryny/octu (w wersji wegańskiej), musztardy oraz przypraw. Warto wybierać produkty z jak najkrótszą listą składników.

Na co zwracać uwagę na etykiecie, wybierając zdrowy majonez?

Przede wszystkim należy szukać produktów bez zbędnych wypełniaczy i sztucznych dodatków do żywności. Kluczowa jest niska zawartość cukru oraz soli (najlepiej poniżej 1 g na 100 g produktu), a także ogólna zawartość kalorii i tłuszczu.

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