Ekspert sprawdził 7 batonów proteinowych. Ta sama marka trafiła na szczyt i dno rankingu

Bartłomiej Szkutnik, twórca portalu Fit Recenzje, stworzył autorski ranking batonów proteinowych. Wziął „pod lupę” siedem popularnych przekąsek. Sprawdził ich skład oraz wartość odżywczą. Na tej podstawie przydzielił analizowane propozycje do pięciu odrębnych kategorii. Ostatnią określił mianem „syfu”, a pierwszą nazwał „mistrzem”. Pozostałe trzy to słaby, średni i dobry produkt. Najwyższe noty otrzymały dwie przegryzki a jedna marka pojawiła się zarówno wśród najlepiej, jak i najgorzej ocenianych artykułów spożywczych.

Te batony proteinowe to najgorszy wybór

Na samym „dole” zestawienia znalazł się żurawinowy Go On Protein. Na jego niekorzyść przemawia przede wszystkim kiepska jakość. Cukier pojawia się już na drugim miejscu w składzie. Nie brakuje w nim również tłuszczu palmowego. Poza tym baton zawiera jedynie 10 gramów białka na 205 kalorii. Negatywną ocenę uzyskał również Olimp Protein Bar Dubai Style. Ekspert uznał go za „słaby” wybór.

Płacisz 10 złotych za słowo Dubaj i 39 procent pistacji. Pod wielkim napisem »Protein« jest jedynie 7 gramów białka na 216 kalorii, a nawet dodany cukier – stwierdził, uzasadniając swoją decyzję.

W kategorii „słabych” produktów specjalista umieścił również Vitanellę Protein. Nie ma co prawda dodatku cukru i zawiera sporą ilość białka – 14 gramów na 251 kalorii – ale dostarcza też dużo nasyconych kwasów tłuszczowych w jednej sugerowanej porcji. Tymczasem ich nadmiar w codziennym jadłospisie może przyczynić się do rozwoju wielu różnych chorób, między innymi zawału serca, miażdżycy, udaru mózgu czy otyłości.

Dobry i „średni” baton według eksperta

W połowie „stawki” wylądował natomiast baton Purella Superfoods. Ma 11 gramów białka na 177 kalorii. Jego głównym źródłem jest izolat białek mleka i soi. W składzie przekąski dominuje maltitol, co może wywołać problemy żołądkowe, zwłaszcza u osób z wrażliwym układem pokarmowym.

Drugie miejsce w rankingu zajął natomiast proteinowy Dzik o smaku karmelowym. „Dobry. Potężne 30 g białka na 278 kalorii i mniej niż 10 gramów tłuszczu. Ocenę obniża prawie 1 gram soli w batonie i wyraźna obecność kolagenu z soją” – wyjaśnił Bartosz Szkutnik w opublikowanym nagraniu.

Te batony proteinowe są najlepsze

Miano mistrza ekspert przyznał dwóm produktom. Chodzi o Nick’s Protein i Go On Protein 33%. Pierwszy oferuje 15 gramów białka na 214 kalorii i prawie 6 gramów błonnika, a w składzie zamiast cukru ma głównie erytrytol i – jak podkreślił Bartłomiej Szkutnik– „daje większe uczucie sytości niż Snickers”. Bardzo dobry skład wyróżnia także drugi z wymienionych batonów.

Najlepsze rodzaje białek, 7 gramów błonnika i zero dodatku cukru. Ten klasyk ma 16,5 g białka na 195 kalorii i kupisz go prawie wszędzie – zaznaczył specjalista.

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