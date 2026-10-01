Dietetyk przestrzega przed tym mlekiem do kawy. 45 proc. to czysty cukier

Dla wielu osób mleko do kawy jest obowiązkowym dodatkiem. Łagodzi intensywny smak, sprawia, że ten napój robi się bardziej kremowy. Takie połączenie jest bardzo popularne, jednak część z nas nie zwraca uwagi na to, jakie dokładnie mleko dolewa. Najczęściej wybieramy to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i dzięki któremu kawa jest po prostu najsmaczniejsza. To jednak nie zawsze jest dobre dla naszego zdrowia.

Najgorsze mleko do kawy

Produktem, który zdecydowanie odradza dietetyk dr Bartek Kulczyński, jest mleko zagęszczane i dosładzane, czyli mleko skondensowane. Przede wszystkim wynika to z dużej ilości cukru.

Zwykle około 45 procent takiego produktu stanowi czysty dodany cukier. Podejrzewam, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, a mało kto też czyta dokładnie etykiety produktów spożywczych, po które sięga – podkreśla dr Bartek Kulczyński.

W standardowej puszce słodzonego mleka zagęszczonego (np. Gostyń) o wadze 530 gramów znajduje się około 291,5 grama cukrów (co w przeliczeniu daje w zaokrągleniu 58 płaskich łyżeczek). W 100 g tego produktu jest 55 g cukru. Jeśli ktoś dodaje jedną łyżkę stołową takiego mleka do kawy, to produkt ten wystarczy na około 35 kaw, jednak nadal daje to w przeliczeniu ponad 1,5 łyżeczki cukru (1,67).

Kawa z tym składnikiem dostarcza więc organizmowi bardzo dużej dawki glukozy, a w konsekwencji odczuwamy nagły przypływ energii, jednak szybko zmienia się to w znużenie, senność, ale też zwiększony apetyt.

Zbyt duża ilość cukru w naszej diecie wpływa negatywnie na cały nasz organizm. Prowadzi to do nadwagi, próchnicy, zaburzeń gospodarki lipidowej.

Jednocześnie też dodam, że w sprzedaży znajduje się mleko zagęszczone niesłodzone. Jeśli zdecydują się Państwo na skondensowane mleko, to najlepiej wybierać właśnie to bez dodatku cukru. Ono z uwagi na to, że jest zagęszczone, to już samo w sobie zawiera trochę tego składnika i cechuje się niemałą słodyczą – dodał dietetyk.

Zdrowe dodatki do kawy

Niezdrowe dodatki do kawy warto ograniczyć lub całkiem wyeliminować i zastąpić je na przykład tymi, które pozytywnie działają na nasze zdrowie. Dobrym wyborem jest mleko lub napój roślinny bez dodatku cukru, a także przyprawy takie jak cynamon, kardamon czy kakao. Ciekawym pomysłem jest też dodanie odrobiny wanilii, która nada delikatnie słodki smak i cudowny aromat. Taką kawę możesz też posłodzić odrobiną miodu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o mleko i dodatki do kawy

Jakie jest najgorsze mleko do kawy zdaniem dietetyka?

Najgorszym wyborem jest mleko zagęszczone i dosładzane (skondensowane). Głównym powodem jest bardzo wysoka zawartość cukru dodanego, który stanowi aż około 45% tego produktu. W 100 gramach takiego mleka znajduje się około 55 gramów cukru, co sprawia, że nawet jedna łyżka dodana do kawy dostarcza organizmowi ponad 1,5 łyżeczki czystego cukru.

Dlaczego słodzone mleko skondensowane w kawie jest szkodliwe dla zdrowia?

Dodanie słodzonego mleka zagęszczonego powoduje nagły skok poziomu glukozy we krwi. Chociaż początkowo daje to szybki przypływ energii, po krótkim czasie prowadzi do spadku formy, senności, znużenia oraz zwiększonego apetytu. Regularne spożywanie dużych ilości cukru przyczynia się również do rozwoju nadwagi, próchnicy zębów oraz zaburzeń gospodarki lipidowej.

Czy mleko zagęszczone niesłodzone jest dobrym zamiennikiem?

Tak, jeśli lubisz smak mleka skondensowanego, znacznie lepszym wyborem będzie mleko zagęszczone niesłodzone. Ze względu na sam proces zagęszczania naturalnie posiada ono delikatnie słodki smak i zawiera naturalne cukry, jednak nie ma w nim szkodliwego, dodanego cukru rafinowanego.

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