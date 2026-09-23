Do mielonych Strzelczyk nie moczy bułki w mleku. Wsypuje ten składnik i kotlety są soczyste

Kotlety mielone to klasyk wśród klasyków. Idealnie sprawdzają się na szczególne okazje, odświętne niedzielne obiady, ale też jako pyszna i sycąca potrawa na co dzień. Zazwyczaj to danie przygotowujemy z przepisu naszej mamy lub babci, ale czasami warto nieco poeksperymentować. Ja ostatnio trafiłam na przepis znanego kucharza. Wypróbowałam go i cała rodzina się zajadała, prosząc o dokładkę. Mój mąż dołożył sobie tych soczystych kotletów nawet podwójnie.

Kotlety mielone z przepisu Tomka Strzelczyka

Kotlety mielone z przepisu Tomka Strzelczyka zawsze wychodzą cudownie miękkie i delikatne. Wszystko za sprawą jednego triku. Kucharz zamiast używać tradycyjnej metody, czyli dodania do mięsnej masy bułki namoczonej w mleku, wybiera co innego. Chodzi o płatki owsiane. Ten produkt świetnie wciąga mleko, dzięki temu pęcznieje i dobrze trzyma wilgoć w kotletach. Dodatkowo tradycyjnie należy dodać też do masy cebulę, czosnek i przyprawy.

Przepis: Kotlety mielone z płatkami owsianymi Te kotlety mielone wychodzą cudownie delikatne i soczyste. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 568 w każdej porcji Składniki 1–1,2 kg mięsa mielonego – najlepiej z indyka, ale może być też wieprzowe

80 g płatków owsianych

100 ml mleka

3 cebule

3 ząbki czosnku

2 jajka

1 łyżka soli

1 łyżka pieprzu

bułka tarta do panierowania

smalec lub olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotuj płatkiWsyp płatki owsiane do miseczki, zalej mlekiem i odstaw na około 10 minut. Płatki powinny zmięknąć i wchłonąć większość mleka. Przygotuj mięso i warzywaCebulę i czosnek drobno posiekaj. Wyrób masęMięso przełóż do dużej miski. Dodaj cebulę, czosnek, jajka, sól i pieprz. Dokładnie wyrób masę rękami. Dodaj płatkiDo masy dodaj namoczone płatki razem z mlekiem. Ponownie wszystko dokładnie wymieszaj. Masa powinna być miękka i wilgotna, ale na tyle zwarta, żeby można było łatwo formować kotlety. Uformuj kotletyZwilż dłonie wodą i formuj kotlety dowolnej wielkości. Każdy obtocz w bułce tartej. UsmażRozgrzej na patelni smalec lub olej. Smaż kotlety na średnim ogniu przez około 4 minuty z każdej strony, aż będą ładnie rumiane i dobrze wysmażone w środku.

O tym pamiętaj

Żeby kotlety wyszły naprawdę pyszne, musisz też pamiętać o kilku ważnych zasadach dotyczących przygotowania tej potrawy. Przede wszystkim dobrze wyrób masę mięsną, żeby wszystkie składniki porządnie się ze sobą połączyły. Przed smażeniem możesz też masę odstawić na kilkanaście minut do lodówki. Dzięki temu łatwiej ci będzie później formować kotlety. Pamiętaj też, by nie smażyć ich zbyt długo, ponieważ wtedy staną się suche, twarde, a w konsekwencji niesmaczne.

Do środka takich kotletów możesz włożyć też kosteczki sera żółtego lub mozzarelli. Będą się wspaniale ciągnąć przy każdym gryzie. Ciekawym pomysłem jest też dodanie podsmażonych pieczarek, cebuli, suszonych pomidorów czy natki pietruszki. Dobrze sprawdzi się również ogórek kiszony. Dzięki takim dodatkom kotlety mogą za każdym razem smakować nieco inaczej.

Jeśli zależy ci na bardziej wyrazistym smaku, możesz dodać odrobinę ostrej papryki, czosnku lub ulubionych ziół. Możesz też przygotować kilka różnych wersji za jednym razem i sprawdzić, która najbardziej przypadnie ci do gustu.

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