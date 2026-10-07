59,99 zł albo 39,95 zł za tę samą kawę. W Dino decyduje liczba paczek

Promocje na kawę w Dino trwają od środy do wtorku (7-13 października 2026 roku). Sieć nie wspomina o żadnych limitach. Możesz wziąć tyle opakowań, ile zachcesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu. Nie musisz też martwić się o żadne karty czy aplikacje lojalnościowe. Wystarczy, że przyjdziesz i zrobisz odpowiednie zakupy. Zobacz, na czym i ile zaoszczędzisz.

Markowe kawy ze sporym rabatem, ale tylko pod jednym warunkiem

Dino przecenia między innymi kawę ziarnistą Rio de Brass Blend w opakowaniu o pojemności 1,1 kg. Za jedną paczkę zapłacisz teraz tylko 39,95 zamiast 59,99 zł. Rabat obowiązuje jednak dopiero przy jednorazowym zakupie co najmniej dwóch sztuk. Na parę musisz więc wydać 79,90 zł. W przeliczeniu daje to około 36,32 zł za kilogram.

Identyczny mechanizm naliczania upustu wprowadzono dla kawy rozpuszczalnej MK Cafe Premium Gold (175 g). Jeśli włożysz do koszyka minimum dwa opakowania, za każde z nich będzie kosztować 20,99 zł, a nie jak dotychczas 31,99 zł. Oszczędzasz więc 11 złotych na sztuce.

Zasada „weź dwie, a zapłacisz mniej” obowiązuje również przy zakupie kawy mielonej Woseba Mocca Fix Gold sprzedawanej w paczkach o pojemności 550 gramów. Cena regularna jednego opakowania wynosi 36,99 zł. W „zestawie” dostaniesz je natomiast za 25,69 zł.

Inne tanie kawy w Dino

Dino zorganizowało również ciekawe promocje na pojedyncze sztuki kawy. Wprowadziło między innymi nową supercenę dla kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic – 37,99 zł. Tyle wydasz na opakowanie o pojemności 300 gramów. Taniej kupisz też kawę ziarnistą Dallmayr Crema d’Oro. Kilogramowa paczka kosztuje 59,99 zł zamiast 69,99 zł. Nie trzeba dobierać drugiej, żeby zyskać obniżkę.

Niespodzianki czekają też na fanów kaw mielonych – Eduscho Family oraz MK Cafe Crema – sprzedawanych w opakowaniach po 250 gramów. Za pierwszy produkt trzeba zapłacić 14,95 zł zamiast 17,99 zł. Natomiast cena drugiego „spada” z 21,99 zł na 18,99 zł.

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