Dietetyk wskazał 2 najgorsze rodzaje chleba. „Zlepek skrobi i emulgatorów”

Na sklepowych półkach znajdziemy wiele rodzajów pieczywa, a więc wybór jest nie tylko duży, ale też trudny. Nie wszystkie dostarczają równie dużo wartości odżywczych, dlatego niektóre z nich lepiej omijać szerokim łukiem.

Najgorszy rodzaj chleba

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube zauważył, że gdyby miał wskazać najgorszy typ pieczywa, to często byłby nim chleb bezglutenowy.

Mówię o wielu przypadkach, a nie o wszystkich, ponieważ niektóre chleby bez glutenu mają całkiem dobry skład. Niemniej wiele z nich, szczególnie tych typowo marketowych, ma skład, który z chlebem ma tak naprawdę niewiele wspólnego. Zwykle jest to zlepek różnego rodzaju skrobi, na przykład skrobi kukurydzianej i pszennej oraz substancji zagęszczających i emulgatorów – powiedział.

Zaznaczył, że nie wszystkie substancje zagęszczające są złe, ponieważ niektóre z nich to naturalne składniki. Ekspert od zdrowego odżywiania podsumował, że ten rodzaj pieczywa nie wnosi jednak zbyt wiele wartości dla naszego organizmu.

Plusem jest natomiast to, że producenci żywności bezglutenowej zwykle dodają do takiego pieczywa błonnik, stąd pod względem zawartości błonnika niektóre chleby bezglutenowe mogą wypadać całkiem dobrze, a czasem lepiej niż część chlebów tradycyjnych. Jednak i tak im daleko do prawdziwego chleba – powiedział.

Jaki chleb bezglutenowy wybierać?

Specjalista podpowiedział, czym dokładnie kierować się, wybierając chleb bezglutenowy. Przede wszystkim należy postawić na ten, który zawiera w składzie nie samą skrobię, ale jakąś wartościową mąkę, w tym mąkę owsianą, gryczaną, migdałową czy mąkę z komosy ryżowej.

Tego pieczywa też nie kupuj

Poza chlebem bezglutenowym ekspert radzi także, by nie kupować chleba jasnego, pszennego, czyli chleba zrobionego z jasnej mąki.

Mąka pszenna to mąka oczyszczona z najbardziej wartościowych części ziarna pszenicy, a więc i najważniejszych składników pokarmowych. To sprawia, że z jednej strony dostarcza stosunkowo mało cennych związków, a z drugiej po jej spożyciu poziom glukozy potrafi znacznie wzrosnąć, co oczywiście jest niekorzystne, a już szczególnie, jeśli chodzi o osoby z podwyższonym stężeniem cukru – powiedział.

Najlepsze pieczywo, jakie możesz kupić

Najzdrowsze pieczywo to przede wszystkim chleb pełnoziarnisty, żytni na zakwasie oraz chleb razowy. Zawierają dużo błonnika i składników mineralnych. Dzięki dużej zawartości błonnika pomagają utrzymać uczucie sytości i wspierają pracę jelit. Najlepiej wybierać pieczywo o prostym składzie, z mąki pełnoziarnistej, wody, zakwasu i niewielkiej ilości soli.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o najzdrowszy i najgorszy rodzaj chleba

Jaki chleb jest najzdrowszy?

Najzdrowszym wyborem jest chleb pełnoziarnisty, żytni na zakwasie oraz chleb razowy. Zawierają one dużo błonnika i składników mineralnych, co pomaga utrzymać uczucie sytości oraz wspiera pracę jelit. Najlepiej wybierać pieczywo o prostym składzie: z mąki pełnoziarnistej, wody, zakwasu i niewielkiej ilości soli.

Dlaczego warto unikać jasnego pieczywa pszennego?

Jasne pieczywo pszenne powstaje z mąki oczyszczonej z najbardziej wartościowych części ziarna, przez co dostarcza bardzo mało cennych składników odżywczych. Ponadto po jego spożyciu poziom glukozy we krwi potrafi gwałtownie wzrosnąć, co jest szczególnie niekorzystne dla osób z podwyższonym stężeniem cukru.

Czy chleb bezglutenowy jest zdrowy?

Wiele chlebów bezglutenowych (zwłaszcza marketowych) ma ubogi skład pod względem wartości odżywczych. Często stanowią one jedynie zlepek skrobi (np. kukurydzianej i pszennej), substancji zagęszczających oraz emulgatorów. Choć nie wszystkie dodatki zagęszczające są złe, a specyfiki te bywają wzbogacane w błonnik, to większość z nich nie wnosi zbyt wiele wartości dla organizmu i daleko im do tradycyjnego chleba.

Na co zwracać uwagę, wybierając chleb bezglutenowy?

Kupując chleb bezglutenowy, należy wybierać produkty, które w swoim składzie mają wartościowe mąki zamiast samej skrobi. Dobrym wyborem będą chleby zawierające mąkę owsianą, gryczaną, migdałową lub mąkę z komosy ryżowej.

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