Nie bułki z marketu. Te domowe bajgle mają prawie 14 g białka i ani grama drożdży

Zawsze wydawało mi się, że pieczenie domowych bajgli pochłania mnóstwo czasu i energii. Dlatego zrezygnowałam z takich kulinarnych wyzwań. Moje podejście zmieniło się, gdy natrafiłam w sieci na przepis dietetyczki Dominiki Hatali. Ekspertka udowodniła, że zrobienie pysznego i wartościowego pieczywa nie musi oznaczać mozolnego zagniatania ciasta ani wielu godzin spędzonych w kuchni. Sprawdź, na czym dokładnie polega jej patent.

Domowe bajgle z przepisu dietetyczki

Dominika Hatala robi swoje bajgle zaledwie z 5 składników. Ciasto nie potrzebuje drożdży. Nie trzeba czekać aż „wyrośnie”. Spulchnia je proszek do pieczenia, a wartości odżywczych dodaje mu serek wiejski. Nabiał sprawia, że pieczywo staje się cennym źródłem białka. W efekcie zapewnia długie uczucie sytości i pozwala uniknąć podjadania między posiłkami. Jedna bułka z przepisu dietetyczki dostarcza 13,8 g protein, 7,4 g tłuszczu, 36,5 g węglowodanów i 260 kalorii.

Samo przygotowanie bajgli jest banalnie proste i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych czy skomplikowanych akcesoriów kuchennych. Wystarczy – jak podkreśla Dominika Hatala – „że do kielicha blendera dodasz serek wiejski, zblendujesz go, przełożysz do miski, dodasz mąkę, proszek do pieczenia, sól i wszystko dokładnie wymieszasz”. Potem trzeba już tylko zagnieść ciasto, podzielić je na części i nadać im odpowiedni kształt. Resztą zajmie się piekarnik.

Wskazówka: Przyprawę do bajgli możesz zastąpić makiem, sezamem lub czarnuszką.

Przepis: Proteinowe bajgle od dietetyczki Są banalnie proste w przygotowaniu i nie wymagają długiego wyrastania. Zrobisz je z kilku tanich składników. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 260 w każdej porcji Składniki 200 g serka wiejskiego

200 g mąki

3 g proszku do pieczenia

szczypta soli Dodatkowo: 1 jajko

5 g oliwy Opcjonalnie: 10 g sezamu lub przyprawy do bajgli Sposób przygotowania Szykowanie masy serowejWrzuć serek wiejski do kielicha blendera i zmiksuj go na gładko. Przełóż zblendowany nabiał do większej miski, aby swobodnie połączyć go z resztą składników. Wyrabianie ciastaDodaj odmierzoną mąkę, proszek do pieczenia oraz odrobinę soli. Wymieszaj wszystko dokładnie, a następnie wyrabiaj dłońmi do uzyskania gładkiej konsystencji. Uformuj niewielką kulkę i odstaw ją na parę minut na blat. Formowanie bajgliCiasto podziel na 4 części,. Z każdej uformuj wałek a następnie rozwałkuj go i zwiń w rulon. Każdy z rulonów poroluj jeszcze po blacie dłońmi. Uformuj bajgle. Spłaszcz delikatnie jeden koniec rulonu, owiń nim drugi koniec i delikatnie zlep. Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia, posmaruj cienko oliwą. Ułóż na niej bajgle, Każdy posmaruj roztrzepanym jajkiem i posyp wybranym składnikiem. Pieczenie pieczywaPiecz całość w temperaturze 180 stopni (tryb góra-dół) przez 25-30 minut, aż ładnie się zrumienią.

Proteinowe bajgle – propozycja podania

Bajgle z serka wiejskiego doskonale komponują się zarówno z deserowymi, jak i wytrawnymi dodatkami. To świetna „baza” różnego rodzaju kanapek. Przekrojoną bułkę możesz posmarować hummusem, wypełnić pieczoną papryką i rukolą albo połączyć z jajkiem, wędliną czy warzywami. Jeśli wolisz przekąski „na słodko”, sięgnij po twarożek i cienko pokrojone gruszki lub prażone jabłka z cynamonem. Dobrze sprawdzi się też dżem, konfitura lub krem czekoladowy.

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